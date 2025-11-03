X!

Barcelona pesi El Clasico pettumuse maha

Hispaania jalgpalli kõrgliigas sai Barcelona pühapäeval 3:1 jagu Elchest.

Eelmises voorus igipõlise rivaali Madridi Reali paremust tunnistama pidanud Barcelona otsustas Elche vastu mängu saatuse sisuliselt ära esimese tosina minutiga.

Imelaps Lamine Yamal viis võõrustaja juba 9. minutil juhtima ja paar minutit hiljem sahistas võrku Ferran Torres. Elche lõi küll avapoolaja lõpus ühe värava tagasi, kuid teise poolaja keskel karistas neid kolmanda väravaga Marcus Rashford.

Võidulainele naasmine tõstis Barcelona liigatabelis tagasi teisele kohale. Liidrile Realile kaotatakse viie punktiga. Elche on kümnes.

Teised tulemused:

Betis - Mallorca 3:0
Alaves - Espanyol 2:1
Levante - Celta Vigo 1:2

Toimetaja: Henrik Laever

