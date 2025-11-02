X!

Mbappe tassis kahe väravaga Reali võiduni

Madridi Reali jätkas Hispaania kõrgliigas võidukalt, alistades koduväljakul Valencia 4:0.

Kylian Mbappe viis Reali juba 19. minutil penaltist juhtima ja kasvatas tosin minutit hiljem eduseisu kaheväravaliseks. Prantslasel avanes avapoolaja lõpus võimalus vormistada kübaratrikk, kui Reali kasuks määrati penalti, ent sel korral läks 11 meetri trahvilööki lööma Vincius Junior, kelle sooritus ebaõnnestus.

Real sai siiski enne poolajavilet kolmanda värava kirja, kui Federico Valverde pika söödu realiseeris karistusala joonelt Jude Bellingham. Teisel poolajal vormistas kauni tabamusega lõppseisu Alvaro Carreras.

Real kindlustas kümnenda võiduga liigatabelis esikohta, lähimat konkurenti Villareali edestatakse seitsme punktiga. Valencia leiab väljalangemistsoonist 18. kohalt.

Teised tulemused:

Sociedad - Athletic Bilbao 3:2
Madridi Atletico - Sevilla 3:0
Villareal - Rayo Vallecano 4:0
Getafe - Girona 2:1

