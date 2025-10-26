X!

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

Jalgpall
Madridi Real - FC Barcelona
Madridi Real - FC Barcelona Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Hispaania jalgpalli kõrgliigas teenis pühapäeval tähtsa võidu Madridi Real, kes oli koduväljakul 2:1 üle põlisest rivaalist FC Barcelonast.

El Clasico nime all tuntud derbilahingus jäi Kylian Mbappe värav 12. minutil suluseisu tõttu lugemata, aga Prantsusmaa koondise täht viis kümme minutit hiljem kodumeeskonna Jude Bellinghami suurepärase söödu järel ikkagi juhtima.

38. minutil vormistas Fermin Lopez Barcelona hea meeskondliku eeltöö viigiväravaks, aga vaid viis minutit hiljem jätsid Barcelona kaitsjad Bellinghami väravajoonel täielikult valveta ning Inglismaa koondislane lükkas Eder Militao peaga antud söödu tühja võrku.

Seitse minutit pärast teise poolaja algust tõrjus külalismeeskonna väravasuul väga hea partii teinud Wojciech Szczesny Mbappe penalti, rohkem väravaid ei löödud ja hooaja esimeses El Clasicos teenis võidu tabeliliider Real. Barcelona lõpetas Pedri teise kollase kaardi järel mängu kümnekesi.

Real on kümne mänguga kogunud 27 punkti, Barcelonal on teisena 22 ja Villarrealil kolmandana 20 punkti. Madridi Atletico ja Real Betisi omavahelise mängu võitja tõuseks esmaspäeval tabelis 19 punktiga Espanyoli ette neljandaks.

Toimetaja: Anders Nõmm

