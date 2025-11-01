X!

Mets ja vabalanguses St. Pauli kaotasid ka tabeli viimasele

Jalgpall
Karol Mets (paremal) võitluses Mönchengladbachi Borussia ründaja Haris Tabakoviciga
Karol Mets (paremal) võitluses Mönchengladbachi Borussia ründaja Haris Tabakoviciga Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Nordphoto
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Karol Metsa koduklubi St. Pauli jäi laupäeval Saksamaa kõrgliigas 0:4 alla vooru viimaselt kohalt alustanud Mönchengladbachi Borussiale.

Gladbach oli kaheksa vooru järel viimaseks klubiks, kes ei olnud Bundesligas veel võiduarvet avanud ning kolme punktiga oli Saksamaa läänepiiri äärne meeskond tabelis viimasel kohal.

Laupäeval tegi Gladbach võõrsil Metsa koduklubi vastu aga raamidesse 11 pealelööki, esimesel poolajal sahistas kahel korral võrku Haris Tabakovic ning mängu lõpus viieminutilise vahega Shuto Machino ning Oscar Fraulo. Mets tegi kaasa kogu kohtumise.

St. Pauli alustas Bundesliga hooaega võitudega Augsburgi ja põlise rivaali Hamburgi üle, samuti saadi viik Borussia Dortmundiga, ent sellele on järgnenud kuus järjestikust kaotust väravate vahega 1:14. Tabelis ollakse seitsme punktiga nüüd laupäevase vastase ees 15. kohal.

Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder mängis 1:1 viiki Mainziga, Eesti esiväravavaht vaatas kohtumist taas pingilt. Werder on 12 punktiga kaheksandal kohal. Täiseduga jätkav Müncheni Bayern kohtub laupäeva õhtul Leverkuseni Bayeriga, RB Leipzig alistas teise koha heitluses Stuttgarti 3:1.

Toimetaja: Anders Nõmm

Backhaus: Heina esitused motiveerisid mind, ma ei saa endale vigu lubada

