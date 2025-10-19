Karol Mets tuli pea aastase pausi järel Bundesligas väljakule

Kõik väravad löödi teisel poolajal: 54. minutil tegi skoori Bazoumana Toure, viis minutit hiljem Andrej Kramaric ja lõppseisu vormistas 79. minutil Grischa Promel.

Mäng oli tähenduslik aga pikast põlvetraumast paranenud 32-aastase Metsa jaoks, kes alustas vahetusmeestepingilt, kuid pääses 75. minutil platsile. Tegemist oli tema esimese Bundesliga mänguga pärast eelmise aasta 9. novembrit.

Selle lühikese aja jooksul luges statistika talle 20 pallipuudet, kaks duelli ja kõik 17 tema antud söötu jõudsid ka pärale.

St. Paulil tervikuna aga viimasel ajal väga hästi ei lähe. Kui kolme esimese vooruga oli kirjas kaks võitu ja üks viik, siis seejärel on tulnud üksnes kaotused ning meeskond on langenud seitsme punktiga 14. kohale.

Ainsana jätkab täiseduga suurepärases vormis olev Müncheni Bayern, kes oli laupäeval kodus üle Dortmundi Borussiast 2:1 (22. Harry Kane, 79. Michael Olise - 84. Julian Brandt).