Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Äsja pika vigastuspausi lõpetanud Eesti jalgpallur Karol Mets jõudis oma tagasituleku teekonnal uue verstapostini, kui ta alustas Saksamaa kõrgliigas mängu algkoosseisus.

St. Pauli mängis võõrsil Frankfurdi Eintrachtiga, aga võõrustaja teenis Jonathan Burkardti kahe tabamuse toel 2:0 võidu.

Mets jooksis platsile algkoosseisus, aga päris täismängu ei teinud, sest 86. minutil vahetati ta välja. Pingilt sekkus ka endine Paide Linnameeskonna ründaja Abdoulie Ceesay, kuid ka tema ei suutnud St. Paulit kaotusest päästa.

Liiga tabeli tipus jätkab kaheksa järjestikuse võiduga alustanud Müncheni Bayern, kes alistas laupäeval Mönchengladbachi Borussia 3:0. Teisel real on 19 punktiga RB Leipzig, kes lõi laupäeval võõrsil Augsburgile lausa kuus vastuseta väravat. St. Pauli on kaheksa mänguvooruga kogunud seitse punkti ja jätkatakse 14. kohal, Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder on 11 punktiga üheksandal real.

Bundesliga hooaja kaheksas mänguvoor lõppeb pühapäeval.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

