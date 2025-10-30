X!

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

Korvpall
Nikola Topic (palliga).
Nikola Topic (palliga). Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpalliliiga NBA valitseva meistermeeskonna Oklahoma City Thunderi tagamängijal Nikola Topicil diagnoositi munandivähk.

Klubi peamänedžeri Sam Presti sõnul alustab Topic keemiaravi ning jääb teadmata ajani koosseisust eemale. "Arstid on tema väljavaadete suhtes väga positiivsed. Pean rõhutama, et munandivähk on meestel kõige paremini ravitav vähivorm," rääkis Presti neljapäeval.

20-aastasele Topicile on see lühikese NBA-karjääri jooksul teiseks suureks tagasilöögiks. Mulluse draft'i 12. valik pidi kogu eelmise hooaja põlve ristatisideme rebendi tõttu vahele jätma.

"Nikola on tõeliselt silmapaistev inimene – kannatlik ja vastupidav," lisas Presti. "Meie ainus ootus on, et ta keskenduks täielikult ravile. Ta naaseb korvpalli juurde siis, kui aeg on õige. Meie talle mingit ajasurvet peale ei pane. Ta saab loota meie täielikule toetusele."

Belgradi Crvena Zvezda noortesüsteemist sirgunud Topic on viimase paarikümne aasta jooksul kolmas NBA mängija, kellel on diagnoositud vähk. 2007. aastal teatas võitlusest munandivähiga Nene ning 2021. aastal teatas neeruvähist Caris LeVert. Mõlemal mehel õnnestus raske haigus seljatada ja jätkata sportlaskarjääri.

Toimetaja: Henrik Laever

Värskel NBA meistril diagnoositi vähk

