Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

Sel nädalal peetakse Aadu Luukase nime kandvatel võrkpallikarikavõistlustel viis veerandfinaalkohtumist ja selguvad ka esimesed poolfinalistid.

Nädala avab kolmapäeval kell 19.15 algav mäng Audentes/Solarstone´i ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel. Selle paari korduskohtumine toimub 5. novembril kell 19 Pärnus, kirjutab volley.ee.

Neljapäeval lähevad esimest korda vastamisi ka esiliigaklubi Tallinna Ülikool ja Tartu Bigbank, mäng Tallinna Ülikooli spordihoones algab kell 19.45. Korduskohtumine toimub 2. novembril kell 14 Tartus.

Võru Barrus Võrkpalliklubi ja EstNor/Kiili (esiliiga) kohtuvad esmalt laupäeval, 1. novembril kell 17 Võrus ja teist korda 2. novembril kell 13 Kiilis. Selver x TalTechi ja Eesti Maaülikool/Embachi veerandfinaalpaaris toimub teine mäng 6. novembril kell 18 Tallinnas. Avamängu võitis Selver 3:0.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Sel aastal on meeste Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka nn väikese karika võitja ehk veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid).

Veerandfinaalpaarid:

EstNor/Kiili vs Võru Barrus VK

Tallinna Ülikool vs Tartu Bigbank

Eesti Maaülikool/Embach vs Selver x TalTech 0:1

Audentes/Solarstone vs Pärnu VK