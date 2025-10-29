X!

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

Võrkpall
Võru Barrus
Võru Barrus Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Sel nädalal peetakse Aadu Luukase nime kandvatel võrkpallikarikavõistlustel viis veerandfinaalkohtumist ja selguvad ka esimesed poolfinalistid.

Nädala avab kolmapäeval kell 19.15 algav mäng Audentes/Solarstone´i ja Pärnu Võrkpalliklubi vahel. Selle paari korduskohtumine toimub 5. novembril kell 19 Pärnus, kirjutab volley.ee.

Neljapäeval lähevad esimest korda vastamisi ka esiliigaklubi Tallinna Ülikool ja Tartu Bigbank, mäng Tallinna Ülikooli spordihoones algab kell 19.45. Korduskohtumine toimub 2. novembril kell 14 Tartus.

Võru Barrus Võrkpalliklubi ja EstNor/Kiili (esiliiga) kohtuvad esmalt laupäeval, 1. novembril kell 17 Võrus ja teist korda 2. novembril kell 13 Kiilis. Selver x TalTechi ja Eesti Maaülikool/Embachi veerandfinaalpaaris toimub teine mäng 6. novembril kell 18 Tallinnas. Avamängu võitis Selver 3:0.

Karikavõistlustel osutub võitjaks kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on 1 võit ja 1 kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim (15 punktini).

Sel aastal on meeste Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka nn väikese karika võitja ehk veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid).

Veerandfinaalpaarid:

EstNor/Kiili vs Võru Barrus VK
Tallinna Ülikool vs Tartu Bigbank
Eesti Maaülikool/Embach vs Selver x TalTech 0:1
Audentes/Solarstone vs Pärnu VK

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

27.10

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

26.10

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

22.10

Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile

videod

sport.err.ee uudised

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

loetumad

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo