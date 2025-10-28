X!

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

Rannavõrkpall
Steven Van De Velde.
Steven Van De Velde. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Rannavõrkpall

Lapse vägistamises süüdi mõistetud Hollandi rannavõrkpallur Steven van de Velde ei saa novembrikuus Austraalias toimuvatel maailmameistrivõistlustel osaleda.

Hollandi võrkpalliliidu sõnul keelduti 31-aastasele van de Veldel viisat andmast. "Valitsus teeb endast kõik, et Austraalia inimesed tunneksid ennast turvaliselt," kommenteeris Austraalia siseminister Tony Bourke.

Van de Velde paariline Alexander Brouwer oleks võinud MM-ile pürgida mõne teise võrkpalluriga, kuid jäi oma vastuolulise taustaga paarilisele truuks.

"Sain täna hommikul teada, et viisat ei anta, seega me ei lähe Austraaliasse," teatas Brouwer ühismeedias. "Oleksin tahtnud koos Steveniga osaleda oma seitsmendal MM-il, aga seis on praegu selline."

Briti kohus mõistis van de Velde 2014. aastal süüdi 12-aastase tüdruku vägistamises. Nelja aasta pikkusest vanglakaristusest kandis ta ära kolm ja sellest viimase osa kodumaal.

Pärast vabanemist naasis ta võistlussporti ja osales mullu ka Pariisi olümpiamängudel. Hetkel hoiavad van de Velde ja Brouwer maailma edetabelis 11. kohta.

Rannavõrkpalli MM toimub Austraalias Adelaide'is 14. novembrist kuni 23. novembrini.

Toimetaja: Henrik Laever

