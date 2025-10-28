Freemani kodujooks viis Dodgersi maratonmängu järel finaalseeriat juhtima

Seitsme vooru järel oli seis 5:5 viigis, siis särasid mõlema meeskonna söötjad ning järgmise kümne löögivooruga ei saanud kumbki tiim punkti kirja. Otsustavaks sai Freddie Freemani 124-meetrine kodujooks 18. voorus.

Finaalseeria ajaloo pikkuselt teises mängus jõudis pesapalli suurim täht Shohei Ohtani pesasse üheksa korda - seda on MLB ajaloos varem juhtunud vaid kaks korda ning mitte pärast aastat 1942. Esimese seitsme vooruga sai jaapanlane kirja kaks kodujooksu ja kaks double'it, seejärel saatis Toronto ta neljal järgmisel korral löögikasti minemata esimesse pessa ning 17. voorus ei visanud Blue Jaysi söötja Brendon Little Ohtani löögitsooni ühtegi palli ehk jaapanlane sai ka viienda järjestikuse walk'i.

"Kõige tähtsam on, et me võitsime," rääkis Ohtani mängu järel. "See, mida täna saavutasin, kehtib ainult tänase mängu kontekstis; peame selle unustama ja keskenduma järgmisele mängule. Tahan võimalikult kiiresti magama minna, et neljandaks mänguks valmis olla," muigas Dodgersi täht. Finaalseeria neljas mäng toimub Los Angeleses teisipäeval.

Lisaks Ohtanile sai Dodgersi mängijatest neli lööki kirja ka Teoscar Hernandez, kaks lööki sooritasid kuus Toronto meest ning neist ainsana sai kodujooksuga hakkama püüdja Alejandro Kirk.