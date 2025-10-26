Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

Avamängus kodupubliku ees võidu võtnud Toronto klubi jäi kaotusseisu juba avavooru järel, aga suutis ise kolmandas voorus ühe jooksja koju tuua. Pärast seda ei loovutanud Dodgersi jaapanlasest viskaja Yoshinobu Yamamoto aga Torontole ühtegi lööki ning Los Angelese klubi lisas nii seitsmendas kui kaheksandas voorus veel kaks jooksu, viigistades 5:1 võiduga seeria.

27-aastane Yamamoto mängis kõik üheksa vooru ning lubas Torontole kokku neli lööki, visates välja kaheksa lööjat. ESPN kirjutas, et jaapanlasest sai esimene viskaja üle 24 aasta, kes kahes järjestikuses play-off'i mängus kõik üheksa vooru ehk complete game'i teinud.

Dodgersi püüdja Will Smith põrutas ühe kodujooksu ja tõi veel kaks jooksjat koju. Kodujooksu lõi veel Max Muncy, Toronto punkti tõi Alejandro Kirk.

World Seriese järgmised kolm mängu toimuvad Los Angeleses, kolmas mäng toimub Eesti aja järgi öösel vastu teisipäeva.