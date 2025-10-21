X!

Seitsmenda mängu võitnud Blue Jays lõpetas 32 aasta pikkuse ootuse

George Springer.
George Springer.
Toronto Blue Jays alistas pesapalliliigas MLB American League'i konverentsi finaalis Seattle Marinersi mängudega neli-kolm. Finaalseerias kohtutakse tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersiga.

Ainus Kanadast pärit MLB klubi oli seeria otsustavas mängus 1:3 kaotusseisus, kuid George Springeri kolm kodujooksu seitsmendas voorus andsid Blue Jaysile 4:3 edu, millest hoiti kinni lõpuvileni.

"See on uskumatu hetk – meie meeskonnale, linnale ja tervele Kanadale," ütles Springer, kes aitas 2017. aastal Houston Astrosi World Seriesi võitjaks.

"Ma ei tea ühtegi teist mängijat, keda ma selles olukorras sooviksin näha. George'il lihtsalt on see võlu," märkis Blue Jaysi peatreener John Schneider.

Blue Jays mängis viimati World Seriesis ehk finaalseerias aastatel 1992 ja 1993 ning mõlemal korral tuldi meistriks.

Mariners on jätkuvalt ainus MLB klubi, kes ei ole kunagi finaalseerias mänginud.

Blue Jaysi ja Dodgersi vaheline finaalseeria algab reedel, 24. oktoobril. Mullu alistas Dodgers otsustavas vastasseisus liiga ajaloo edukaima tiimi New York Yankeesi mängudega neli-üks.

Toimetaja: Henrik Laever

