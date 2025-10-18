Ohtani tassis LA Dodgersi taas finaalseeriasse

Los Angeles Dodgersi finaalivastane pole veel teada, aga Seattle Mariners juhib American League'i konverentsi finaali Toronto Blue Jaysi hetkel mängudega kolm-kaks. Seejuures neljas esimeses kohtumises võitis alati võõrsilvõistkond.

Reedel toimunud neljandas kohtumises tõusis rambivalgusesse liiga suurim tähtmängija Shohei Ohtani, kes hoolitses kolme kodujooksu eest ja kindlustas tiimile viienda World Seriesi üheksa aasta jooksul.

Los Angeles näitas esimese asetusega Minnesota vastu väga tõhusat kaitset, sest kõigis neljas mängus teenis põhiturniiri parim kõigest ühe punkti. Dodgers sai 2:1, 5:1, 3:1 ja 5:1 võidud.

Los Angeles Dodgers alistas pesapalliliiga MLB sõelmängude National League'i konverentsi finaalis Minnesota Brewersi mängudega neli-null ja tagas teist aastat järjest koha finaalseerias.

