Hiilgav löögivoor tõi Torontole finaalseeria avamängu võidu

Addison Barger
Addison Barger
Toronto Blue Jays alistas pesapalli profiliiga MLB finaalseeria esimeses mängus kodus tiitlikaitsja Los Angeles Dodgersi 11:4.

Kolme vooru järel oli Los Angelese klubi mängu 2:0 juhtimas, aga neljandas õnnestus Torontol seis viigistada. Otsustavaks kujunes kuues voor, kus Toronto teenis lausa üheksa punkti.

Kui seisult 2:2 jõuti 5:2-ni üksikute punktidega, siis järgnevalt lõi Addison Barger kodujooksu olukorras, kus kõik pesad olid hõivatud ja see tähendas Blue Jaysile korraga veel nelja punkti lisaks (grand slam). Mõni hetk hiljem lõi ühe hõivatud pesaga kodujooksu ka Alejandro Kirk ja Toronto sai veel kaks punkti juurde.

"Niimoodi me mängime," sõnas Toronto peatreener John Schneider pärast kohtumist. "Need olid päris suurepärased löögid kõigilt mängijatelt löögijärjekorra igast otsast."

Barger lisas: "Ma lihtsalt üritasin palli mängu saada ja loodetavasti kodujooksu teha. See oli mu ainus eesmärk ja lõpuks läks isegi paremini."

Pärast Toronto hiilgavat löögivooru sai kodujooksu kirja ka Dodgersi tähtmängija Shohei Ohtani, aga suures pildis see enam midagi ei muutnud.

Tänavusel MLB finaalseerial ehk World Seriesil on ka teatav poliitiline mõõde, kuna kohtuvad Kanada ja USA klubid ning kahe riigi suhted pole viimasel ajal kõige paremad olnud.

Seeria teine mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva.

Toimetaja: Siim Boikov

