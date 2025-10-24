Naiste jalgpallikoondis kaotas Balti turniiri poolfinaali

Avapoolaja esimene veerandtund kuulus selgelt Eestile, kes jõudis mitmel korral ohtlikult löögile. Seitsmendal minutil pääses nurgalöögist tulnud olukorras peaga löögile üksinda jäetud Siret Räämet, kuid vastaste kaitse suutis palli klaarida. Minut hiljem proovis Katriin Saulus tõsta palli üle vastutulnud väravavahi, ent viimane sirutas end piisavalt pikaks ja tõrjus löögi, vahendab Jalgpall.ee.

Kümnendal minutil pääses Karola Purgats löögile karistuslöögi järel – väravavaht pudistas palli hetkeks, kuid eestlannad jätkulöögini ei jõudnud. Purgats otsis võimalust ka 15. minutil, kuid tema üritus jäi väravavahile püüdmiseks.

Seis muutus 17. minutil, kui Läti teenis penalti ja realiseeris selle kindlalt madala löögiga vasakusse nurka. Kuigi vastastel polnud enne seda märkimisväärseid võimalusi, asusid nad sellega kohtumist juhtima ning võtsid julgemalt ka mängu enda kätte.

Poolaja teises pooles jäi Eesti küll mängu sisse ja püüdis initsiatiivi taastada, kuid suuremaid võimalusi enam ei tekkinud ning vaheajale mindi Läti 1:0 eduseisus.

Teise poolaja alguses oli taas näljasem naiskond Eesti, näiteks 51. minutil jõudis nurgalöögi järel tagumisse tsooni saadetud pall värava ette, kus vastaste väravavaht suunas selle kätega otse Katriin Sauluseni. Saulus pääses penaltipunktilt löögile, kuid saatis palli üle värava.

Peagi proovis kaugelt ka Liselle Palts, ent vastaste puurivaht püüdis kindlalt. Umbes veerand tundi pärast teise poolaja algust tegi Eesti kaksikvahetuse, tuues väljakule Kristina Teerni ja Vlada Kubassova, mis tõi väljakule ründesurvet.

Eestlannad suutsid vastaste poolel ohtlikke olukordi luua, kuid viigivärav jäi tulemata. Neist parim võimalus tekkis 85. minutil, kui hea söödumäng viis karistusalas vahetusest sekkunud Evelyn Šilina vastamisi vastase puurilukuga. Ta pääses kohe oma esimesest puutest löögile, kuid väravavaht tõrjus jala abil ning edasiveerenud pallile enam eestlannad ei jõudnud.

Peatreener Aleksandra Ševoldajeva sõnul jäi Eesti seekord hätta vastase kõrge pressinguga. "Lätil on selge ja toimiv mänguplaan, mida nende põhimängijad hästi ellu viivad. Pidime kiiresti leidma lahendusi, kuidas nende surve alt välja tulla. Jõudsime küll mitmel korral ohtlikesse kohtadesse, kuid lõppsööt ja täpsus jäid puudu," ütles Ševoldajeva.

Samas tõi peatreener positiivsena esile vahetusest sekkunud mängijad, kes tõid mängu energiat ja ründejulgust. "Soovisime vahetustega vastase seljatagust rohkem rünnata ning kõik kohanesid hästi. Saime pressingu üles ja mängu iseloom muutus aktiivsemaks, ainult värav jäi seekord löömata," lisas ta.

Eesti koondis peab Balti turniiri 3. koha mängu esmaspäeval, 27. oktoobril.