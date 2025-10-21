Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

"Maailma tippu kuuluvas Türgi meistriliigas tegi Kadi Kullerkann ajalugu kohe Kullerkann rääkis ERR-ile, et esmakordselt Türgi meistriliigas väljakule joostes jalad all siiski ei surisenud. "Õnneks on proovimängud all olnud ja veidi juba samade vastaste vastu ka mängitud, aga emotsioon oli igatahes vinge," tõdes Eesti koondislane Istanbulis.

Esimese Eesti naisvõrkpallurina kuumas Türgi meistriliigas väljakule pääsenud Kullerkann liitus Besiktasiga vahetult enne hooaega. Naiskonna itaallasest uus peatreener Lorenzo Micelli kutsus ta kriisihetkel vigastada saanud teise diagonaalründaja asendajaks. Lühikese prooviperioodi järel lõi ta klubiga käed ja sai mängudes kohe ka võimalusi.

"Väga äge! Tunnen, et ma olen kõvasti tööd teinud ja vaeva näinud, et võimalust saada. Ma tahan tõesti südamest Lorenzot tänada, tänu temale ma sain selle võimaluse. Kui teda ei oleks siin olnud, siis mulle poleks antud võimalust tulla end näitama. Kui ma sain siia tulla ja ennast näidata, siis ülejäänud oli juba minu teha ja ma sain koha välja mängitud. Ma tunnen ka, et mulle seda ei kingitud, vaid ma pidin selle välja teenima," kinnitas diagonaalründaja.

Kahe vooru järel on Besiktasil Türgi meistriliigas kirjas võit ja kaotus, kui 3:1 võideti Ankara Ilbank naiskonda 0;3 kaotati tiitlikaitsjale Istanbuli Vakifbankile. 14 naiskonna seas ollakse kaheksandal positsioonil. Vahetusmängijaks palgatud Kullerkann on saanud juba olla vastamisi tiitlivõistlustel kulda ja karda võitnud naistega.

Mida peatreener Eesti koondislaselt ootab ja mida ta ise loodab mängudega maailma tippliigas saada? "Ma tulin kogemust nautima. Minu ülesanne on taset hoida, olla treeningutel heaks sparringuks. Need mängud, mis ma sõpruskohtumistes ka platsil käisin, siis ei ole seda tasemevahet nii jõhkrat. Ma tunnen, et ma saan küll juurde anda sellele võistkonnale ja ma arvan, et seda Lorenzo minult ka ootab," sõnas Kullerkann.

Besiktasi võistlussärgis on Eesti naismängijatele Türgis teed rajav Kullerkann Istanbulis taas kolmapäeval, kolmanda vooru mängus.