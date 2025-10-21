X!

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

Võrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Võrkpall

Palju keerulisi perioode ületanud Kadi Kullerkann tegi sel kuul Eesti võrkpalliajalugu. Diagonaalründaja pääses Besiktasi naiskonna eest Türgi meistriliigas väljakule mõlemas seni peetud mängus.

"Maailma tippu kuuluvas Türgi meistriliigas tegi Kadi Kullerkann ajalugu kohe Kullerkann rääkis ERR-ile, et esmakordselt Türgi meistriliigas väljakule joostes jalad all siiski ei surisenud. "Õnneks on proovimängud all olnud ja veidi juba samade vastaste vastu ka mängitud, aga emotsioon oli igatahes vinge," tõdes Eesti koondislane Istanbulis.

Esimese Eesti naisvõrkpallurina kuumas Türgi meistriliigas väljakule pääsenud Kullerkann liitus Besiktasiga vahetult enne hooaega. Naiskonna itaallasest uus peatreener Lorenzo Micelli kutsus ta kriisihetkel vigastada saanud teise diagonaalründaja asendajaks. Lühikese prooviperioodi järel lõi ta klubiga käed ja sai mängudes kohe ka võimalusi.

"Väga äge! Tunnen, et ma olen kõvasti tööd teinud ja vaeva näinud, et võimalust saada. Ma tahan tõesti südamest Lorenzot tänada, tänu temale ma sain selle võimaluse. Kui teda ei oleks siin olnud, siis mulle poleks antud võimalust tulla end näitama. Kui ma sain siia tulla ja ennast näidata, siis ülejäänud oli juba minu teha ja ma sain koha välja mängitud. Ma tunnen ka, et mulle seda ei kingitud, vaid ma pidin selle välja teenima," kinnitas diagonaalründaja.

Kahe vooru järel on Besiktasil Türgi meistriliigas kirjas võit ja kaotus, kui 3:1 võideti Ankara Ilbank naiskonda 0;3 kaotati tiitlikaitsjale Istanbuli Vakifbankile. 14 naiskonna seas ollakse kaheksandal positsioonil. Vahetusmängijaks palgatud Kullerkann on saanud juba olla vastamisi tiitlivõistlustel kulda ja karda võitnud naistega.

Mida peatreener Eesti koondislaselt ootab ja mida ta ise loodab mängudega maailma tippliigas saada? "Ma tulin kogemust nautima. Minu ülesanne on taset hoida, olla treeningutel heaks sparringuks. Need mängud, mis ma sõpruskohtumistes ka platsil käisin, siis ei ole seda tasemevahet nii jõhkrat. Ma tunnen, et ma saan küll juurde anda sellele võistkonnale ja ma arvan, et seda Lorenzo minult ka ootab," sõnas Kullerkann.

Besiktasi võistlussärgis on Eesti naismängijatele Türgis teed rajav Kullerkann Istanbulis taas kolmapäeval, kolmanda vooru mängus.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Esiliigas mängiv Peetri jättis kuuekordse karikavõitja TalTechi geimivõiduta

20.10

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

20.10

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

19.10

TÜ/BIgbank pööras neljandas geimis kaotusseisu võiduks, edukas ka Rae

18.10

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

18.10

Naiste meistriliiga esimesed punktid võttis Audentese SG

18.10

Hollas - Remmelg kaotasid Filipiinidel veerandfinaalis

17.10

Võrkpalli karikavõistlustel pääses viimasena veerandfinaali Maaülikool

17.10

Hollas - Remmelg tagasid Filipiinidel koha 16 parema seas

16.10

Hollas - Remmelg alustasid Filipiinidel kaotusega

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

14.10

Bigbanki juhendaja: suuri muresid meil pole, aga Hurda näol üks mees vähem

13.10

Marx Aru võitis Sportinguga Portugali superkarika

videod

sport.err.ee uudised

00:02

Inglismaa klubidel oli ilus õhtu, PSG lõi Saksamaal seitse väravat

21.10

Naiste jalgpallikoondise koosseisus toimus Balti turniiri eel muudatus

21.10

Palumetsa koduklubi pääses Slovakkia karikavõistlustel edasi

21.10

Kalev/Cramo kaotas Aserbaidžaanis teise mängu lisaajal Uuendatud

21.10

ETV spordisaade, 21. oktoober

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Kirt: ma ei saa pakkuda Soome korüfeede teadmisi, küll aga tippspordi kogemust

21.10

Suusaliidu tegevjuht: ei olnud kindlust, kummale poole otsus langeb

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

21.10

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

21.10

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

21.10

Karelson kaotas U-23 MM-il poolfinaalis tuttavale ukrainlasele Uuendatud

21.10

Lajal tegi venelase vastu elu põnevaks, aga pääses ikkagi teise ringi

21.10

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

loetumad

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

21.10

Galerii: 56 tundi jooksnud Karl Kevin Ruul püstitas USA-s Eesti rekordi Uuendatud

20.10

Kirdist sai Soome odavisketähe treener

21.10

KUULA | "Võimla" küsis: kas Eestile on vaja filmi Mati Alaverist?

21.10

Hiilgava hooaja teinud kaluriküla klubi tuli Rootsi jalgpallimeistriks

21.10

FIS-i otsus jätab Venemaa suusatajad taliolümpialt eemale

20.10

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

21.10

Fitnessmodell Mia Mulenok krooniti maailmameistriks

21.10

Teinegi Itaalia jalgpalliklubi läheb maffia mõju tõttu kohtu hoole alla

20.10

Lakersi keskmängija tahab Sloveenia koondist esindada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo