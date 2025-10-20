X!

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

Jalgpall
Allan Nyom teenis vähem kui minutiga punase kaardi.
Allan Nyom teenis vähem kui minutiga punase kaardi. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Madridi Real sai Hispaania kõrgliiga 9. voorus raske 1:0 võõrsilvõidu Getafe üle.

Esimesest kaheksast mängust seitse võitnud Real oli Getafe kaitse lahti muukimisega pikalt hädas. Otsustav pööre saabus 76. minutil, kui vahetusest sekkust mängu Getafe äärekaitsja Allan Nyom.

Nyom sai mängida vähem kui minuti, sest tegi pallivälises olukorras Vinicius Juniorile karmi vea, mille eest näidati talle punast kaarti.

Real kasutas vastasmängija rumaluse mõne minutiga ära, kui 80. minutil lõi külaliste võiduvärava Kylian Mbappe. Kusjuures Getafe pidi kohtumise üheksakesi lõpetama, sest 84. minutil teenis teise kollase kaardi Alex Sancris.

Real jätkab 24 punktiga liidrikohal, kuid suurrivaal Barcelona on neist kahe punkti kaugusel. Kahele paremale järgnevad Villareal (17 p), Madridi Atletico (16) ja Betis (16).

Teised tulemused:

Levante - Rayo Vallecano 0:3
Celta Vigo - Real Sociedad 1:1
Elche - Athletic Bilbao 0:0

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:29

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

11:59

Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

10:13

Leao tassis Milani tabeli tippu

08:40

Argentinat üllatanud Maroko krooniti maailmameistriks

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub Uuendatud

19.10

Liverpool pidi veel ühe mõru pilli alla neelama, Anfieldil kaotati Man Unitedile

19.10

Karol Mets tuli pea aastase pausi järel Bundesligas väljakule

19.10

VIDEO | Kalju vastas Harju avaväravale kolmega

19.10

Messi sai põhihooaja viimasel päeval kirja kübaratriki ja võitis kuldsaapa

sport.err.ee uudised

16:14

Eesti ronijad tegid Põhjamaade meistrivõistlustel ajaloolise tulemuse

15:42

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

15:02

Võiduhoos Red Wings murdis ka Oilersi

14:25

VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

13:58

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

13:29

Shein panustas seljavõitu väravasööduga

12:58

Saaremaa kolme päeva jooksu võitsid Külli Sizask ja Mark Abner

12:18

Mullune poolfinalist lõpetas Viljandi euroteekonna

11:59

Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

11:34

Läti ralliäss Sesks saab MM-sarjas veel ühe võimaluse

10:43

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

10:13

Leao tassis Milani tabeli tippu

09:37

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

09:05

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

08:40

Argentinat üllatanud Maroko krooniti maailmameistriks

08:08

Mistra alustas karikavõistluste veerandfinaali võiduga Kehra üle

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

19.10

Tartu Ülikooli meeskond on alustanud hooaega hästi

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

loetumad

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku Uuendatud

19.10

Kesk-Euroopas võidutses Rovanperä, Evans läks punktikatsega Tänakust mööda Uuendatud

17.10

Dokumendid paljastavad: mida rääkis Andreas Veerpalu Austria politseile?

19.10

Kullamäe viskas 18 punkti ja Žalgiris sai esimese kaotuse

19.10

Verstappen näitas taas võimu, Piastri üldedu kahaneb

09:37

Rannula ja Tass teenisid Poolas kolmanda järjestikuse võidu

19.10

Sinner teenis Saudi Araabias Alcarazi alistamise eest korraliku palgapäeva

19.10

VIDEO | Neuville'i kokkupõrge sillaga lõpetas päeva esimese katse varakult

09:05

Endise maailma esireketi pikaks veninud võidupõud sai lõpu

19.10

Keila Coolbet võitis hoolimata Kuusmaa viskekontserdist Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo