VIDEO | Vahetusmehe rumalus röövis Getafelt võimaluse Reali nõelata

Esimesest kaheksast mängust seitse võitnud Real oli Getafe kaitse lahti muukimisega pikalt hädas. Otsustav pööre saabus 76. minutil, kui vahetusest sekkust mängu Getafe äärekaitsja Allan Nyom.

Nyom sai mängida vähem kui minuti, sest tegi pallivälises olukorras Vinicius Juniorile karmi vea, mille eest näidati talle punast kaarti.

Allan Nyom vs. Real Madrid pic.twitter.com/ON8YmGAbkg — HF World (@hfworld_) October 19, 2025

Real kasutas vastasmängija rumaluse mõne minutiga ära, kui 80. minutil lõi külaliste võiduvärava Kylian Mbappe. Kusjuures Getafe pidi kohtumise üheksakesi lõpetama, sest 84. minutil teenis teise kollase kaardi Alex Sancris.

Real jätkab 24 punktiga liidrikohal, kuid suurrivaal Barcelona on neist kahe punkti kaugusel. Kahele paremale järgnevad Villareal (17 p), Madridi Atletico (16) ja Betis (16).

Teised tulemused:

Levante - Rayo Vallecano 0:3

Celta Vigo - Real Sociedad 1:1

Elche - Athletic Bilbao 0:0