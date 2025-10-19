Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

Selevko sai lühikavas 80,17 ja võttis sisse kuuenda positsiooni. Pühapäeval vabakavas oli tema esitust väärt 152,00 punkti, mis oli paremuselt seitsmes näitaja.

Kumbki tulemus ei ületanud tema mullu detsembris Zagrebis püstitatud isiklikku rekordit. Siis sai ta lühikavas 86,20, vabakavas 158,86 ja kokkuvõttes 245,06 punkti.

Angers'is võidutses mõlemas kavas parimat esitust näidanud ameeriklane Ilia Malinin, kes korjas 321,00 punkti. Teiseks tuli prantslane Adam Siao Him FA (280,95) ja kolmandaks grusiin Nika Egadze (259,41).

Meeste üksiksõidus tegi kaasa tosin uisutajat.