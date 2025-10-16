X!

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

Kergejõustik
Eesti ultrajooksukoondis teel maailmameistrivõistlustele.
Eesti ultrajooksukoondis teel maailmameistrivõistlustele. Autor/allikas: Erakogu.
Kergejõustik

Neljapäeval siirdus Prantsusmaale Eesti ultrajooksukoondis, kes osaleb nädalavahetusel Albis toimuvatel 24 tunni ultrajooksu maailmameistrivõistlustel, kus Eestist on stardis viis naist ja kolm meest.

Eesti koondisesse kuuluvad naistest Julia Rakitina (isiklik rekord 205,550 km 2024, Bottroper (GER)), Raili Rüütel (199,250 km 2020, Sillamäe), Aet Kiisla (164,506 km 2024, Kohtla-Nõmme) Signe Kerge (125,377 2024, Kohtla-Nõmme) ja Anu Väli (124,138 km 2023, Kohtla-Nõmme) ning meestest Andre Valkman (178,397 2025, Kohtla-Nõmme), Joonas Sarapuu (161,848 2025, Kohtla-Nõmme) ja Valdo Kanemägi (140,313 2025, Espoo).

Albis on stardis ka maailmarekordiomanikest tiitlikaitsjad leedulane Aleksandr Sorokin (319,614 km) ja jaapanlane Miho Nakata (270,363 km).

MM-il on kokku stardis 244 meest 44 riigist ja 171 naist 41 riigist.

24 tunni jooksu maailmameistrivõistlused on toimunud 15 korda. Eesti on osalenud seitsmel MM-il. Eesti parimad kohad on Peeter Vennikase 25. koht 2005. aastal ning Heleen ja Pille Vennikase 52.-53. koht 2010. aastal. Parimad tulemused on 2019. aastal joostud Cris Polli 229,330 km ja Raili Rüütli 174,788 km.

Võistkondlikus arvestuses on Eesti saanud parimana meestest 10. koha (2005) ja naistest 17. koha (2012). Tulemustest on paremad meestest 601,446 km (2015) ja naistest 423,354 km (2017). Võistkonnavõistlusel läheb riigil arvesse kolme edukama sportlase tulemus.

Toimetaja: Rene Kundla

Kergejõustiku uudised

10:34

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

13.10

Chicago maratoni võitsid Kiplimo ja Feysa, Fosti täitis unistuse

12.10

Viljandi linnajooksul võidutsesid Hussarid

12.10

Nurme ületas Bukaresti maratonil finišijoone neljandana

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

11.10

Femke Bol vahetab tõkked pikema distantsi vastu

10.10

Eesti kiireim mees hakkab harjutama Rootsi tipptreeneri näpunäidete järgi

09.10

Murdmaajooksu karikavõistlustel on oodata põnevaid heitlusi

07.10

Rasmus Mägi uuest spordistipendiumist: proovime näha tulemuste ja persoonide taha

04.10

Ränkel: patt on kogu distantsi vedanud mehele pähe teha, aga sport käib koha peale

04.10

Minister kinnitas: alaliit tahtis Thiami teistele hoiatuseks karistada

04.10

Keenialane püstitas Tartu Linnamaratonil rajarekordi, Ränkel teine

30.09

Suurbritannia jooksutreener sai kolme aasta pikkuse tegutsemiskeelu

30.09

Dopinguga patustanud Keenia maratoonar sai pika karistuse

29.09

Tartu Linnamaraton tõotab tulla tihedas konkurentsis

28.09

Paide-Türi rahvajooksu võitsid Tiidrek Nurme ja Liis-Grete Hussar

28.09

Liina Kesamaa võitis Leedus ultrajooksu

26.09

Paide-Türi rahvajooksul püüavad võitu nii Nurme, Hussar kui Ränkel

26.09

U-18 maailmarekordi püstitanud Moser kandideerib tõusva tähe auhinnale

sport.err.ee uudised

10:59

Markus Mölder ei saanud Monastiris avaringist edasi

10:34

Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

09:58

Sander jätkab Chongming Islandi velotuuril esikümne piiril

09:27

Hein võib Bundesligas taas võimaluse saada

08:58

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

08:30

Uustulnukad aitasid Reali Euroliigas järjekordse võiduni

08:01

TÄNA RALLIBLOGI | Mullu võidutsenud Tänak vajab Kesk-Euroopas tipptulemust

15.10

Raieste ja Suurorg nautisid eurosarjas võitu, Legia kaotas napilt

15.10

Malõgina jõudis paarilisega Birminghamis poolfinaali

15.10

Golfikoondise kapten: profituuri etapp tuleb mängijatele väga kasuks

15.10

ETV spordisaade, 15. oktoober

15.10

Tartu Bigbank oli Audentes/Solarstone'ist kindlalt üle

15.10

Kuusmaa: Euroopa klubikorvpall on jõuliselt eest ära läinud Uuendatud

15.10

TalTech ja Viimsi teenisid Eesti-Läti liigas hooaja esimese võidu Uuendatud

15.10

Kullamäe ei suutnud Lietkabelist EuroCupis kaotusest päästa

15.10

VAATA | Isutekitaja dokumentaalfilmist "Mati Alaver – valgusest varju"

15.10

Kärmas: kindlasti on meil materjali ja omad rosinad on ka võistleval filmil

15.10

Müügile tulid pääsmed Eesti jalgpallikoondise võõrsil mänguks Norraga

15.10

FIBA peatas juhtimiskriisis Briti korvpalliliidu õigused

15.10

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo