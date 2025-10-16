Eestit esindab 24 tunni jooksu MM-il kaheksa sportlast

Neljapäeval siirdus Prantsusmaale Eesti ultrajooksukoondis, kes osaleb nädalavahetusel Albis toimuvatel 24 tunni ultrajooksu maailmameistrivõistlustel, kus Eestist on stardis viis naist ja kolm meest.

Eesti koondisesse kuuluvad naistest Julia Rakitina (isiklik rekord 205,550 km 2024, Bottroper (GER)), Raili Rüütel (199,250 km 2020, Sillamäe), Aet Kiisla (164,506 km 2024, Kohtla-Nõmme) Signe Kerge (125,377 2024, Kohtla-Nõmme) ja Anu Väli (124,138 km 2023, Kohtla-Nõmme) ning meestest Andre Valkman (178,397 2025, Kohtla-Nõmme), Joonas Sarapuu (161,848 2025, Kohtla-Nõmme) ja Valdo Kanemägi (140,313 2025, Espoo).

Albis on stardis ka maailmarekordiomanikest tiitlikaitsjad leedulane Aleksandr Sorokin (319,614 km) ja jaapanlane Miho Nakata (270,363 km).

MM-il on kokku stardis 244 meest 44 riigist ja 171 naist 41 riigist.

24 tunni jooksu maailmameistrivõistlused on toimunud 15 korda. Eesti on osalenud seitsmel MM-il. Eesti parimad kohad on Peeter Vennikase 25. koht 2005. aastal ning Heleen ja Pille Vennikase 52.-53. koht 2010. aastal. Parimad tulemused on 2019. aastal joostud Cris Polli 229,330 km ja Raili Rüütli 174,788 km.

Võistkondlikus arvestuses on Eesti saanud parimana meestest 10. koha (2005) ja naistest 17. koha (2012). Tulemustest on paremad meestest 601,446 km (2015) ja naistest 423,354 km (2017). Võistkonnavõistlusel läheb riigil arvesse kolme edukama sportlase tulemus.