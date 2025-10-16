X!

Liverpooli legendide mängus osalenud Klavan: järelikult suutsin meeldejääv olla

Foto: SCANPIX/PA Wire/PA Images
Endine Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan osales laupäeval Inglismaal toimunud heategevusmängus, kus esindas oma kunagise klubi Liverpooli legendide koosseisu, kes alistas tänu Ryan Babeli tabamusele Chelsea legendid 1:0.

"Esiteks, väga hea meel, kui kutsutakse – minu periood seal oli ainult kaks aastat. Vaatad mõningaid teisi legende seal, kes on kümneid ja sadu mänge mänginud Liverpooli eest, siis mul on kindlasti hea meel, et kutsutakse. Teistpidi, saad aru, et ainult pensionäride mängus kutsutakse, see on teine reaalsus," naeris Klavan "Ringvaate" stuudios. "Võib-olla üks asi ongi, et ma olen see noor pensionär seal pensionäride liigas, jalad kannavad võib-olla natuke rohkem. Aga kindlasti on minu enda jaoks suur au olla selliste legendidega Liverpooli poole pealt olla ühes meeskonnas ja nüüd see viimane mäng Chelsea vastu Stamford Bridge'il, kus neid nimesid võibki loetlema jääda."

"See oli väga võitluslik, seal oli kaks sellist tegelast, üks siis on Diego Costa, kes oli väga agressiivne mängija, kui ta mängis Premier League'is, ja Liverpooli poolelt oli tal vastas Martin Skrtel. Ja oligi 11 aastat vist vahet, kui nad viimati omavahel kohtusid, mis lõppes kaklusega, ja nüüd seal legendide mängus oli ka mingisugune võitlemine neil omavahel," jätkas kolmandat korda legendide mängus osalenud Klavan. "Võib-olla see kisma oli veidi aeglasem, aga see oli seal. Aga ikkagi võitlust oli ja võit tuli. Chelseal oli staaride armee tugevam, aga me võitlesime vapralt ja tõime selle võidu Liverpoolile ära."

Kas legendide mängudel on fännid samasugused nagu liigamängudel või teistsugused? "Kindlasti on teistsugused, kõigepealt elatakse kaasa sellele, et keegi vigastada ei saa, sest see tõenäosus on väga palju suurem kui tavamängudes," muheles Klavan. "Ettevalmistus oleks võinud parem olla, mul on siiamaani keha veel valus, aga see kuulub asja juurde. Aga tulles nende fännide juurde, siis Stamford Bridge'il oli võib-olla 30 000, nende staadion mahutab 40 000. Nad tulevad kõik võib-olla seda emotsiooni kogema, mida nad 10-15 aastat tagasi kogesid, nad soovivad seda uuesti kogeda nende nägude ja nimedega."

"Aga mis Liverpooli puhul eriti silma jääb, on see, et viimased kuus mängu, kui legendid on mänginud, on olnud täismaja. Ja Liverpooli staadion mahutab 60 000," lisas Klavan. "Liverpooli heategevusfond korraldab seda ja iga mänguga, mis nad on Anfieldil mänginud, on nad teeninud heategevuseks üle miljoni naela. Ja see on kõige suurem eesmärk."

Mis emotsiooniga Klavan ise sellises mängus platile läheb? "Kui kohtunik annab avavile, on selline tunne, et oled jälle tagasi, aga siis teed mõned sammud ja saad aru, et veidi on aega mööda läinud, enam samadel kiirustel ei liigu," lausus ta. "Aga kui isiklikult enda vaatest mõtlen, siis mul on kindlasti väga ülev tunne, et järelikult suutsin selle kahe aastaga Liverpoolis midagi korda saata või meeldejääv olla mingitel põhjustel, et mind ikkagi kutsutakse."

Toimetaja: Maarja Värv

Allikas: "Ringvaade"

