X!

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

Jalgpall
Stamford Bridge
Stamford Bridge Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Ukraina jalgpallihiid Donetski Šahtar soovib sel Meistrite liiga hooajal oma kodumänge pidada Londonis Stamford Bridge'i staadionil.

Šahtar kolis 2009. aastal Donbas Arenale, aga sai Venemaa agressioonisõja tõttu viimast korda seal väljakul käia 2014. aasta mais. Viimased 12 aastat on Donbas Arena olnud suletud ning Šahtar pidanud kodumänge nii Lvivis, Harkovis kui Kiievis; alates 2023. aasta suvest on nende kodustaadioniks olnud Arena Lviv.

Eurosarjades on Šahtar viimase nelja aasta jooksul korralikult ringi rännanud: erinevates võistlussarjades on kodumänge võõrustatud nii Varssavis, Krakowis, Ljubljanas, Hamburgis kui Gelsenkirchenis.

Alanud hooajaks tahab Šahtar euromängud kolida Londonisse ning BBC teatel on läbirääkimisi peetud nii Fulhami kui Brentfordiga, aga nende staadionid jäävad Ukraina suurklubi jaoks liiga väikeseks ja nii loodetakse kokkuleppele jõuda Chelseaga, kelle kodustaadion Stamford Bridge mahutab 40 000 inimest. Eelmisel hooajal sai Chelsea Inglismaa kõrgliigas kümnenda koha ja seetõttu nad üheski eurosarjas kaasa ei löö.

2023. aasta jaanuaris ostis Chelsea Šahtarilt 70 miljoni eest Ukraina koondislase Mõhhailo Mudrõki, sama aasta augustis peeti Stamford Bridge'il heategevusmäng Game4Ukraine, mille tulud annetati Ukraina jalgpalliliidule sõjas kannatada saanud taristu parandamiseks.

Toimetaja: Anders Nõmm

premium liiga

jalgpalliuudised

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

13.08

Flora eurosuvi lõppes kindla kaotusega Uuendatud

13.08

Saksamaa meedia: Kristal jätkab esialgu duubelmeeskonnas

13.08

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

13.08

Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

13.08

Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

sport.err.ee uudised

19:34

Euromängus õlga vigastanud Flora põhimehe hooaeg on ilmselt lõppenud

18:58

Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

18:45

VAATA OTSE | Nõmme United võõrustab punkti kaugusel olevat Tartu Tammekat Uuendatud

18:32

Koskel jõudis Poolas paarismänguturniiri poolfinaali

17:55

Eesti võimleja tegi MM-i kvalifikatsioonis korraliku soorituse

16:59

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

16:18

Paskotši ja Käidi koduklubid purjetasid eurosarjades play-off ringi

15:53

Kompusel jäi lõppvõistlusest napilt puudu: see ei ole kuskilt otsast aktsepteeritav Uuendatud

15:47

Vittozzi otsustas karjääri jätkata uue naiskonna treeneri käe all

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

15:06

Eesti klubid teenisid eurosarjadest viimase viie aasta suurima summa

14:40

Lakersi rekordiline müük lepiti kokku vaid ühe nädalavahetusega

14:04

Shelton kordas Montrealis Murray, Djokovici ja Nadali saavutust

13:25

Zirk pääses EM-il kuuenda ajaga poolfinaali, Palvadre ujus Eesti rekordi

12:46

Hunt sihib ajaloolist nelikvõitu: ma tahan olla ikooniline

12:08

Swiatek võitis Torontos hooaja esimese tiitli

11:33

Suri matšis raske ajukahjustuse saanud endine poksitalent

10:54

Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

09:52

Eesti U-16 korvpallikoondis jõudis EM-i B-divisjonis poolfinaali

loetumad

13.08

Põnev jooks tõi kümnevõistluse EM-kulla Neugebauerile, Tilga viies Uuendatud

03.08

2026. aasta kergejõustiku EM-i ajakava ja ülekanded

15:45

TÄNA OTSE | Birminghamis selgub kuus Euroopa meistrit

13.08

Ceh võitis kettaheitekulla EM-rekordiga

00:17

Mülla jäi EM-il jagama seitsmendat kohta, kuldmedal rändas Šveitsi Uuendatud

13.08

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

00:16

Tilga ebaõnnestunud odaviskest: tahtmist oli 75, tehnikat 55 meetri jagu

13.08

Lajal murdis kõrgeima kategooria ATP turniiril põhitabelisse

13.08

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

15:07

Gedly Tugi jäi EM-il teisena lõppvõistluselt välja Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo