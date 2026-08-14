Donetski Šahtar tahab Meistrite liiga kodumänge võõrustada Londonis

Šahtar kolis 2009. aastal Donbas Arenale, aga sai Venemaa agressioonisõja tõttu viimast korda seal väljakul käia 2014. aasta mais. Viimased 12 aastat on Donbas Arena olnud suletud ning Šahtar pidanud kodumänge nii Lvivis, Harkovis kui Kiievis; alates 2023. aasta suvest on nende kodustaadioniks olnud Arena Lviv.

Eurosarjades on Šahtar viimase nelja aasta jooksul korralikult ringi rännanud: erinevates võistlussarjades on kodumänge võõrustatud nii Varssavis, Krakowis, Ljubljanas, Hamburgis kui Gelsenkirchenis.

Alanud hooajaks tahab Šahtar euromängud kolida Londonisse ning BBC teatel on läbirääkimisi peetud nii Fulhami kui Brentfordiga, aga nende staadionid jäävad Ukraina suurklubi jaoks liiga väikeseks ja nii loodetakse kokkuleppele jõuda Chelseaga, kelle kodustaadion Stamford Bridge mahutab 40 000 inimest. Eelmisel hooajal sai Chelsea Inglismaa kõrgliigas kümnenda koha ja seetõttu nad üheski eurosarjas kaasa ei löö.

2023. aasta jaanuaris ostis Chelsea Šahtarilt 70 miljoni eest Ukraina koondislase Mõhhailo Mudrõki, sama aasta augustis peeti Stamford Bridge'il heategevusmäng Game4Ukraine, mille tulud annetati Ukraina jalgpalliliidule sõjas kannatada saanud taristu parandamiseks.