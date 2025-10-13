VIDEO | Klavan aitas Liverpooli legendid võidule

Endine Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan osales laupäeval Inglismaal toimunud heategevusmängus, kus esindas oma kunagise klubi Liverpooli legendide koosseisu, kes alistas tänu Ryan Babeli tabamusele Chelsea legendid 1:0.

Kohtumises osalesid mõlemalt poolelt klubi endised mängijad. Liverpooli eest käisid platsil peale eestlase ja Babeli ka näiteks Pepe Reina, Martin Skrtel, Yossi Benayoun, Stephane Henchoz, Jermaine Pennant ja mitmed teised. Kaasa lõi ka Liverpooli naiskonna kunagine väravakütt Natasha Dowie.

Chelsea ridades käisid platsil näiteks Petr Cech, John Terry, Marcel Desailly, Claude Maklele, Joe Cole, Diego Costa, Eden Hazard, Salomon Kalou ja Florent Malouda.

Kohtumist võõrustas Chelsea oma koduareenil Stamford Bridge'il ja piletitulu jagatakse klubide heategevusorganisatsioonidele.

Liverpooli ja Chelsea legendid olid vastamisi ka märtsis ja siis võitis Liverpool tänu Peter Crouchi tabamustele 2:0.