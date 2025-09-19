Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

11. oktoobril toimub Londonis heategevuslik jalgpallimäng, milles lähevad vastamisi Liverpooli ja Chelsea klubilegendid. Liverpooli koosseisu kuulub ka endine Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan.

Liverpool teatas neljapäeval, et on oma koosseisu saanud 12 meest, kelle hulka kuulub ka 39-aastane Klavan, kes käis veel eelmisel aastal JK Tallinna Kalevi ja ka Eesti koondise eest väljakul.

Lisaks eestlasele esindavad toredas ettevõtmises Liverpooli Pepe Reina, Sander Westerveld, Fabio Aurelio, Martin Kelly, Martin Škrtel, Yossi Benayoun, Momo Sissoko, Jay Spearing Ryan Babel, Natasha Dowie ning Robbie Keane. Koosseis pole aga lõplik, Liverpool kinnitab selle lähinädalail.

Londoni Chelsea eest jooksevad platsile näiteks John Terry, Eden Hazard, Joe Cole, Petr Cech, Diego Costa, William Gallas, Eidur Gudjohnsen ja naiskonna legendid Katie Chapman ning Gemma Davison.

Kohtumist võõrustab Chelsea oma koduareenil Stamford Bridge'il ning piletitulu jagatakse klubide heategevusorganisatsioonidele.