X!

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

sport
Ragnar Klavan
Ragnar Klavan Autor/allikas: SCANPIX/PA Wire/PA Images
sport

11. oktoobril toimub Londonis heategevuslik jalgpallimäng, milles lähevad vastamisi Liverpooli ja Chelsea klubilegendid. Liverpooli koosseisu kuulub ka endine Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan.

Liverpool teatas neljapäeval, et on oma koosseisu saanud 12 meest, kelle hulka kuulub ka 39-aastane Klavan, kes käis veel eelmisel aastal JK Tallinna Kalevi ja ka Eesti koondise eest väljakul.

Lisaks eestlasele esindavad toredas ettevõtmises Liverpooli Pepe Reina, Sander Westerveld, Fabio Aurelio, Martin Kelly, Martin Škrtel, Yossi Benayoun, Momo Sissoko, Jay Spearing Ryan Babel, Natasha Dowie ning Robbie Keane. Koosseis pole aga lõplik, Liverpool kinnitab selle lähinädalail.

Londoni Chelsea eest jooksevad platsile näiteks John Terry, Eden Hazard, Joe Cole, Petr Cech, Diego Costa, William Gallas, Eidur Gudjohnsen ja naiskonna legendid Katie Chapman ning Gemma Davison.

Kohtumist võõrustab Chelsea oma koduareenil Stamford Bridge'il ning piletitulu jagatakse klubide heategevusorganisatsioonidele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Täna otse
11.30
ETV
Kergejõustiku MM Tokyos

viimased uudised

10:03

Klavan osaleb Liverpooli ja Chelsea legendide mängus

09:38

Kiire värav kindlustas Transile UEFA noorteliiga avamängu võidu

09:08

Mirotvortseva MM-debüüdi eel: tahan maksimaalselt pingutada

08:29

Drell käis Badalona eest esimest korda platsil

08:05

TÄNA OTSE | Enok alustab Tokyo MM-il seitsmevõistlust

18.09

De Bruyne tagasitulek Manchesteri kestis vaid 26 minutit

18.09

Eesti saalikoondis kaotas Montenegrole ühe väravaga

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

ETV spordisaade, 18. september

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18.09

McLaughlin-Levrone püstitas 400 meetri jooksus võimsa MM-rekordi Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

18.09

Elisabeth Pihela pääses MM-il lõppvõistlusele

18.09

100 meetri jooksu olümpiahõbe liitus dopingumängudega

18.09

Klubid eesotsas Klavaniga küsisid valitsuselt treeneritele palgatõusu

18.09

Kalev/Cramo pesamuna: pean kõvasti vaeva nägema ja tööd tegema, et midagi saavutada

18.09

Meeste odaviskes rändasid esmakordselt kõik medalid väljaspoole Euroopat

17.09

Kivikas jooksis Eesti rekordi lähedase aja

18.09

MM-debüüdiks valmistuv Enok: Thiamiga võistelda on ikka suur asi

18.09

Ajalugu teinud Soome peatreener: väikeriigid ei jõua tulemusteni koostööta

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo