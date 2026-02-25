Klavan jookseb taas Liverpooli särgis väljakule, platsil ka Gerrard

Liverpooli legendide meeskond võõrustab märtsikuu lõpus Anfieldil Dortmundi Borussia legende, et koguda raha klubi heategevusühendustele LFC Foundation ja Forever Reds. Meeskonda nimetati teiste seas ka Ragnar Klavan, kirjutab Soccernet.ee.

Taas kokku tuleva meeskonna nimekamateks liigeteks on klubi 710 korda esindanud Steven Gerrard, ka Müncheni Bayernis ja Barcelonas ilma teinud Thiago Alcantara ning endine Soome kaitseäss Sami Hyypiä.

Peatreeneriks on nimetatud Sir Kenny Dalglish, keda abistavad ka Klavani ajal pukis olnud Jürgen Klopp, klubi rekordväravakütt Ian Rush ja heategevusorganisatsiooni Forever Reds'i juht John Aldridge.