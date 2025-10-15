X!

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

Jalgpall
Graham Potter (keskel) ja Östersundi treenerid pärast Arsenali alistamist 2018. aastal
Graham Potter (keskel) ja Östersundi treenerid pärast Arsenali alistamist 2018. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Jon Dahl Tomassoni teenetest loobunud Rootsi jalgpallikoondise uueks peatreeneriks pakutakse meedias ka inglast Graham Potterit.

Endine Taani koondise ründaja Tomasson juhendas naaberriigi koondist 18 mängus, millest Rootsi võitis üheksa ja kaotas seitse, sealjuures MM-valiksarjas kolm viimast.

Kuigi rootslastel on play-off'i pilet tänu headele esitustele Rahvuste liigas sisuliselt taskus, ollakse neljast mängust kogutud ühe punktiga oma valikgrupis viimasel kohal ja see maksis Tomassonile ka töökoha. Esimesest mitte-rootslasest peatreenerist Rootsi meeste koondise ajaloos sai ühtlasi ka esimene peatreener, kes on sellest ametist vallandatud.

Rootsi meedias on tema võimaliku asendajana käinud läbi erinevad nimed, teiste seas inglane Graham Potter. "Olen praegu Rootsis oma majas. Olen avatud pakkumistele ning töö Rootsi koondise peatreenerina oleks fantastiline. Armastan Rootsit ja Rootsi jalgpalli, minu jaoks oleks see suurepäraseks võimaluseks," rääkis Potter Fotbollskanalenile.

50-aastane Potter sai 2011. aastal toona Rootsi tugevuselt neljandas liigas mänginud Östersundi peatreeneriks. Tema käe all tõusis klubi viie aastaga kõrgliigasse ning võitis 2017. aastal karika, mis viis meeskonna Euroopa liigasse. Seal juhendas Potter Östersundi võitudeni Galatasaray ja Arsenali üle.

Pärast Östersundist lahkumist oli Potter Swansea, Brightoni, Chelsea ja West Hami peatreeneriks, kuid kahes viimases valmistas tema ametiaeg pettumust - Londoni klubid saavutasid tema käe all kokku 56 mängust vaid 18 võitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

18:03

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

14:47

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Värava autor Käit: ma ei ütleks, et tegin oma töö ära

14.10

Jürgen Henn: pärast vahetusi läks mäng natukene kaootiliseks

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

sport.err.ee uudised

18:03

Kaotus Fääri saartele maksis Tšehhi peatreenerile ameti

17:29

Rovanperä kaardilugeja: mu esimene reaktsioon oli negatiivne

16:56

Konontšuk valiti Türgi kõrgliiga nädala parimaks mängijaks

16:23

Joala jätkab rahvusvahelise veemoto liidu juhatuses

15:49

Mavericks pikendas Kiddiga lepingut

15:21

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise valikmängule Tšehhiga

14:47

Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

14:17

Kaks päeva enne MM-i vallandatud Lopeteguil avanes uus võimalus

13:30

Järgmisel aastal tuleb Eestisse profigolfi võistlussarja etapp

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

11:47

Kehra noor karikamängu eel Mistrast: nad on kõik vanad ja aeglased

10:58

Jalgpallikonverents toob kokku teadlased, treenerid ja kultuuritegelased

10:36

USA korvpallikoondise peatreeneriks sai Miami Heati juhendaja

09:47

Jaak Karp alustab tööd korvpalli meistriliiga arendusjuhina

09:28

Audentes pääses karikavõistlustel veerandfinaali

08:38

Inglismaa tagas esimese Euroopa koondisena koha MM-il

08:10

Flora kindlustas kaheksanda järjestikuse meistritiitli

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Jefimova hindas end tugeva neljaga: USA treeningud sobivad mulle

loetumad

14.10

Eesti jalgpallikoondis viigistas kodumurul Moldovaga Uuendatud

12:59

Dokumentaalfilmi "Kindral" režissöör: see film peabki masendav olema

14.10

Tippsuusataja sai sünnipäeva tähistades tõsiselt vigastada

14.10

Tallinn asendab Nõmme terviseraja suusasilla kaasaegase terassillaga

14.10

Drell vedas Joventuti võiduni, Konontšuk tundis kaotusekibedust

14.10

Eesti malenaiskond saavutas EM-il 13. koha, individuaalselt säras Narva

12:06

Dubai küttis Euroliiga tiitlikaitsjale sauna, Žalgiris sai esimese kaotuse

14.10

EM-pronksi alistanud Eesti judotalent tuli Peruus teiseks

14.10

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

14.10

VIDEO | Käidi iluvärav viis Eesti juhtima, kuid Moldoval oli vastus olemas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo