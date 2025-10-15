Rootsis kuulsust kogunud Potter tahaks sealset koondist juhendada

Endine Taani koondise ründaja Tomasson juhendas naaberriigi koondist 18 mängus, millest Rootsi võitis üheksa ja kaotas seitse, sealjuures MM-valiksarjas kolm viimast.

Kuigi rootslastel on play-off'i pilet tänu headele esitustele Rahvuste liigas sisuliselt taskus, ollakse neljast mängust kogutud ühe punktiga oma valikgrupis viimasel kohal ja see maksis Tomassonile ka töökoha. Esimesest mitte-rootslasest peatreenerist Rootsi meeste koondise ajaloos sai ühtlasi ka esimene peatreener, kes on sellest ametist vallandatud.

Rootsi meedias on tema võimaliku asendajana käinud läbi erinevad nimed, teiste seas inglane Graham Potter. "Olen praegu Rootsis oma majas. Olen avatud pakkumistele ning töö Rootsi koondise peatreenerina oleks fantastiline. Armastan Rootsit ja Rootsi jalgpalli, minu jaoks oleks see suurepäraseks võimaluseks," rääkis Potter Fotbollskanalenile.

50-aastane Potter sai 2011. aastal toona Rootsi tugevuselt neljandas liigas mänginud Östersundi peatreeneriks. Tema käe all tõusis klubi viie aastaga kõrgliigasse ning võitis 2017. aastal karika, mis viis meeskonna Euroopa liigasse. Seal juhendas Potter Östersundi võitudeni Galatasaray ja Arsenali üle.

Pärast Östersundist lahkumist oli Potter Swansea, Brightoni, Chelsea ja West Hami peatreeneriks, kuid kahes viimases valmistas tema ametiaeg pettumust - Londoni klubid saavutasid tema käe all kokku 56 mängust vaid 18 võitu.