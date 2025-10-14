X!

Mannetu Rootsi vabastas taanlasest peatreeneri ametist

Jon Dahl Tomasson.
Jon Dahl Tomasson. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Rootsi jalgpalliliit vallandas meeste rahvuskoondise peatreeneri Jon Dahl Tomassoni, teatas Sportbladet.

49-aastane Tomasson oli ametis alates 2024. aasta märtsist ning talle sai saatuslikuks mannetult alustatud MM-valiksari, kus Rootsi on nelja mänguga kogunud vaid ühe punkti ja löönud ainult kaks väravat.

Teisipäeval kogunes alaliidu juhatus nn kriisikoosolekule ja jõudis tõdemusele, et rahvuskoondise tulemused ei vasta ootustele.

"Märtsikuus on meil veel võimalus pääseda play-off mängudele ning meie vastutus on tagada, et koondisel oleksid parimad võimalused MM-finaalturniirile pääsemiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks peame vajalikuks uut hingamist ja uut peatreenerit," ütles Rootsi jalgpalliliidu president Simon Aström.

Taanlane Tomasson oli esimene mitte-rootslasest peatreener Rootsi meeste koondise ajaloos ning nüüd sai temast ka esimene peatreener, kes on sellest ametist vallandatud.

Rootsi pidas Tomassoni käe all 18 kohtumist, millest võideti üheksa ja kaotati seitse.

Toimetaja: Henrik Laever

NBA talendikorje esivalik tegi taaskord mitmekülgse esituse

