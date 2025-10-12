Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

Väravateni jõudsid 24. minutil Yeremy Pino ja 64. minutil Mikel Oyarzabal, 29. minutil tõrjus Giorgi Mamardašvili penalti, mille sooritas Ferran Torres.

Teises sama valikgrupi kohtumises sai Türgi võõrsil suure 6:1 võidu Bulgaaria üle. Kahe väravaga karistas võõrustajaid Torino Juventuse noor ründemees Kenan Yildiz.

Kolme vooru järel on Hispaanial täisedu üheksa punkti, Türgi jätkab kuue, Gruusia kolme ja Bulgaaria nulliga.

Portugal sai F-valikgrupis tänu Ruben Nevese esimese üleminuti tabamusele kodus 1:0 võidu Iirimaa üle. Seejuures oli Caoimhin Kelleher tõrjunud veerand tundi varem Cristiano Ronaldo penalti.

Portugal jätkab valikgruppi täisedu üheksa punktiga. Teine on nelja punktiga Ungari, kes oli kodus parem Armeeniast 2:0. Armeenial on kolm punkti ja Iirimaa jätkab ühe punktiga.

Läti jalgpallikoondis koges hiljutist Eesti saatust ehk ei saanud Andorra vastu enamat viigist. Kohtumine Riias lõppes 2:2. Sama alagrupi kohtumises kaotas aga Serbia kodus Albaaniale 0:1.

K-gruppi juhib 15 punktiga viiest mängust Inglismaa, järgnevad Albaania 11 (6 mängust), Serbia seitsme (5), Läti viie (6) ja Andorra ühe (6) punktiga.