X!

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

Jalgpall
Hispaania jalgpallikoondis
Hispaania jalgpallikoondis Autor/allikas: SCANPIX / AP
Jalgpall

Hispaania jalgpallikoondis alistas MM-valikturniiril kodus Gruusia 2:0 ja kirjutas E-grupi tabelisse kolmanda võidu.

Väravateni jõudsid 24. minutil Yeremy Pino ja 64. minutil Mikel Oyarzabal, 29. minutil tõrjus Giorgi Mamardašvili penalti, mille sooritas Ferran Torres.

Teises sama valikgrupi kohtumises sai Türgi võõrsil suure 6:1 võidu Bulgaaria üle. Kahe väravaga karistas võõrustajaid Torino Juventuse noor ründemees Kenan Yildiz.

Kolme vooru järel on Hispaanial täisedu üheksa punkti, Türgi jätkab kuue, Gruusia kolme ja Bulgaaria nulliga.

Portugal sai F-valikgrupis tänu Ruben Nevese esimese üleminuti tabamusele kodus 1:0 võidu Iirimaa üle. Seejuures oli Caoimhin Kelleher tõrjunud veerand tundi varem Cristiano Ronaldo penalti.

Portugal jätkab valikgruppi täisedu üheksa punktiga. Teine on nelja punktiga Ungari, kes oli kodus parem Armeeniast 2:0. Armeenial on kolm punkti ja Iirimaa jätkab ühe punktiga.

Läti jalgpallikoondis koges hiljutist Eesti saatust ehk ei saanud Andorra vastu enamat viigist. Kohtumine Riias lõppes 2:2. Sama alagrupi kohtumises kaotas aga Serbia kodus Albaaniale 0:1.

K-gruppi juhib 15 punktiga viiest mängust Inglismaa, järgnevad Albaania 11 (6 mängust), Serbia seitsme (5), Läti viie (6) ja Andorra ühe (6) punktiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Saalijalgpallimeistrivõistluste liidriks tõusis Tartu Ravens Futsal

11.10

Vallner: loodetavasti ühtegi liigamängu vahele ei pea jätma

11.10

Mbappe lõi kümnendat mängu järjest värava

10.10

Noormeeste U-21 koondis teenis EM-valikturniiril teise järjestikuse viigi

sport.err.ee uudised

12:34

Martin Laas kuulutas profikarjääri lõppenuks

11:42

Böckleri viskekontserdist jäi Krosnole väheks, Suurorg aitas Trefli võiduni

11:05

Hispaania noortekoondis langes MM-il auti

10:49

Konkurent põrkas vastu kuuenda koha saanud Arandit

10:25

Hispaania võitis, Portugal vajas üleaja väravat

09:46

Tõugjas-Männiste läheb USA-s viimasele päevale liidrikohalt

09:13

Tribuntsov tuli MK-etapil Eesti rekordiga teiseks, sama koht Jefimovale

08:36

VIDEO | Hein tõrjus Retegui penalti

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Kalevi ujulasse kogunes oodatust enam veterane ja harrastajaid

11.10

Eesti karikavõistlustel võitsid Siht ja Hussar

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

11.10

Stefan Arand jäi sprindisõitudes kaldale

11.10

Saaremaa ralli võitsid Nõgene - Lesk Uuendatud

11.10

ETV spordisaade, 11. oktoober

11.10

Rooba jagas kaks tulemuslikku söötu

11.10

Kullamäe kaksikduubel aitas Lietkabelise võidule Rytase üle

11.10

Hall tegi mitmevõistluse turnee rekordi, meestest parim Skotheim

loetumad

00:00

Eesti kaotas Itaaliale, aga Sappinen karistas Donnarumma eksimuse Uuendatud

11.10

Tänak: Toyotal pole mind vaja

00:29

Katsumuse ületanud Mets pidi end koguma: päris raske koht, kus rääkida

11.10

Bursaspor teenis Konontšuki juhtimisel hooaja esimese võidu

00:06

VIDEO | Itaalia lõi kolm väravat, Sappinen kasutas võimaluse ära

11.10

Edu maha mänginud Sabalenka langes Wuhanis auti

11.10

Kontaveit kaotas näidisturniiri poolfinaalis

11.10

Kalev/Cramo sai kodusaalis korraliku koslepi Uuendatud

11.10

Suurepärases hoos Vacherot teenis Djokovici üle ajaloolise võidu

11.10

Haruldane juhus: Mastersi võitja selgitavad asetamata nõod

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo