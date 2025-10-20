Rootsi jalgpalliliit panustab Potteri maagiale

Rootsi jalgpalliga hästi kursis olev Potter sõlmis lühiajalise lepingu, mis kestab esialgu MM-valiksarja lõpuni, kuid pikeneb, kui Rootsi peaks MM-finaalturniirile jõudma.

"Minu õlul on väga suur vastutus, kuid samas on see väljakutse, mis mind tõeliselt motiveerib," sõnas 50-aastane inglane alaliidu pressiteates. "Rootsil on suurepärased mängijad, kes mängivad igal nädalal Euroopa tippliigades. Minu ülesanne on luua õhkkond, mis võimaldaks meeskonnal näidata end parimast küljest ja jõuda MM-finaalturniirile."

Kuigi rootslastel on play-off'i pilet tänu headele esitustele Rahvuste liigas sisuliselt taskus, siis ollakse MM-valiksarjas neljast mängust kogutud ühe punktiga oma valikgrupis viimasel kohal ja see maksis eelmisele peatreenerile Jon Dahl Tomassonile töökoha.

Potter tegi endale nime Rootsi klubis Östersundis ning juhendas seejärel Inglismaal Swanseat, Brightonit, Chelseat ja viimasena West Hami.

Potteri esimene mäng Rootsi koondise peatreenerina toimub 15. novembril Genfis, kus kohtutakse B-valikgrupi liidri Šveitsiga. Kolm päeva hiljem võõrustatakse Sloveeniat.