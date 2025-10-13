Milwaukee Bucks tõi meeskonda ka kolmanda Antetokounmpo venna

Alates 2013. aastast on Bucksis mänginud perekonna edukaim vend Giannis, kes vedas meeskonna 2021. aastal NBA meistritiitlini ning on kahel korral valitud liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks. Vanim vend, 33-aastane Thanasis on alates 2019. aastast Bucksi esindanud 196 põhihooaja mängus.

Esimeseks kreeklasest NBA meistriks sai hoopis aga nüüdseks 27-aastane Kostas, kes jõudis saavutuseni 2020. aastal Los Angeles Lakersi ridades. Hiljem on ta edukalt esindanud Euroliiga meeskondi ja tuli mullu Panathinaikosiga Euroliiga meistriks. Giannis, Thanasis ja Kostas saavutasid suvisel EM-il Kreeka koondisega pronksmedali.

Esmaspäeval teatas Bucks, et on lepingu sõlminud noorima Antetokounmpo venna, 24-aastase Alexiga, kes kuulus aastatel 2022-24 Bucksi farmklubi Wisconsin Herdi nimekirja. Viimastel aastatel on ta mänginud Leedus Mažeikiais, Montenegros Podgoricas ning kodumaal PAOK-is ja Arises.