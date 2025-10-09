Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

Selevko teenis oma lühikava eest 79,97 punkti, millega pälvis kolmanda koha. Kohtunikud andsid Selevkole kõrgeimad tasemed nii sammude seerias kui piruettides, samuti õnnestusid hüpete kaskaad ja kolmekordne axel. Ainus viga tuli Selevko kavas neljakordsel hüppel, mis lõppes kukkumisega.

Arlet Levandi kogus 72,70 punkti ning läheb vabakavale vastu kaheksandalt kohalt.

Liidriks kerkis märtsis MM-il üheksanda koha pälvinud grusiin Nika Egadze, kes kogus 89,60 punkti. Teisel kohal jätkab 2014. aasta olümpiapronks Jason Brown, kes kogus 85,26 punkti. Selevko edestab napilt ameeriklasi Daniel Martynovit (79,97 p) ning Tomoki Hiwatashit (79,55 p), kaugele ei jää ka Slovakkia iluuisutaja Adam Hagara (78,94 p).

Parim eestlanna oli lühikavas 52,42 punktiga kümnenda koha pälvinud Nataly Langerbaur, 49,03 punkti kogunud Kristina Lisovskaja jätkab 17. kohal.

Naiste arvestuses on esikohal grusiin Anastasiia Gubanova (65,76 p), kellele järngevad itaallanna Anna Pezzetta (64,32 p) ning lõuna-korealanna Haein Lee (62,10 p).

Mehed esitavad oma vabakava laupäeva õhtupoolikul, naised pühapäeval.