Kristin Kuuba andis maailma tippmängijale võrdse lahingu

Kristin Kuuba Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Sulgpallur Kristin Kuuba jäi Soomes Vantaas toimuval 475 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga Arctic Open turniiril kokkuvõttes jagama üheksandat kohta.

Põhitabeli avaringis soomlannast Nella Nyqvistist (BWF 289.) jagu saanud Kuuba (133.) kohtus neljapäeval teises ringis Hiina Taipei mängija Chiu Pin-Chianiga, kes asub maailma edetabelis 23. kohal.

Kuuba alustas väga hästi ja juhtis kindlalt terve esimese geimi. Teises geimis läks vastane kohe alguses eest ära. Kolmas geim algas võrdselt, kuid geimi vältel õnnestus Chiul vahet punkt-punkti haaval suurendada ja kohtumine lõppes Kuuba poolt vaadatuna 21:16, 10:21, 11:21.

"Praegu, vahetult pärast mängu, on pigem halb tunne, sest kes ikka kaotada soovib. Aga siiski, see mäng maailma 23. reketi vastu oli minu poolt üks viimase aja parimaid mänge. Esimese geimi suutsin võita ning ründelöögid töötasid hästi. Seejärel vastane tõstis taset ja pallivahetused muutusid pikemaks ning mul oli keerukam oma ründelööke peale suruda," kommenteeris Kuuba.

"Kolmanda geimi algusest on kahju, sest tegin paar lihtsat eksimust. Füüsiliselt oleksin jõudnud kolmandas geimis tasavägisemalt veel edasi mängida, aga momentum oli nende paari veaga läinud."

Selle ja eelmise nädala võistluste tulemusel tõusb Kuuba maailma edetabelis taas esisaja piirile. "Hetkel pole ma veel oma parimas vormis. Just füüsiliselt on vaja tööd edasi teha. Loodan, et kui detsembri alguses on kodus meil EM-valikturniir, siis on seis taas parem," märkis Kuuba

Toimetaja: Henrik Laever

