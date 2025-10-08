X!

Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

Emma-Melis Aktas (vasakul).
Emma-Melis Aktas (vasakul). Autor/allikas: Tamara Kulumbegashvili/IJF
Eesti juunioride judokoondis naaseb kuni 21-aastaste maailmameistrivõistlustelt Limast kahe viienda ja ühe seitsmenda kohaga.

Selles vanuseklassis tänavu EM-pronksi teeninud Emma-Melis Aktas jahtis kangesti medalit ka juunioride MM-il. Turniiriks kuuenda asetuse saanud eestlanna alustas võiduga Hiina Taipeist pärit Aasia meistrivõistluste hõbemedalisti Pin-Tzu Su üle.

Veerandfinaalis pidi Aktas tunnistama Aasia kuni 21-aastaste meistri, Usbekistani esindaja Umida Nigmatova paremust. Lohutusringis alistas Aktas Pan-Ameerika tšempioni, kuubalase Curbelo Travieso lisaajal. Pronksikohtumises, kus vastaseks oli U-23 Euroopa meister Iisraelist, tuli vastu võtta karistustega kaotus.

Marek Adrian Mäsak (üle +100 kg) saavutas vaatamata vigastusele samuti viienda koha. Pronksimatšis suutis vastane tema vea ära kasutada.

Tugeva tulemuse tegi ka Saad Dikajev, kes saavutas seitsmenda koha kaalukategoorias -81 kg. Äsja kuni 21-aastaste EM-il hõbemedali pälvinud Jakob Vares pidi MM-il vastu võtma napi kaotuse hilisemalt pronksmedalistilt Lazar Zdralelt.

Toimetaja: Henrik Laever

07.10

Värskelt avatud rannahalli eestvedajad loodavad oma kasvandikud olümpiamedalini viia

07.10

Eesti võrkpallikoondis on võtnud sihikule MM-finaalturniiri

07.10

Eesti võrkpallikoondise lähitulevik pole veel paigas, aga rahaline seis on paranenud

04.10

Saksamaale siirduv Nõmm tulevikust koondises: paneme pead tööle ja mõtleme

29.09

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

