Judolootused Aktas ja Mäsak saavutasid juunioride MM-il viiendad kohad

Tugeva tulemuse tegi ka Saad Dikajev, kes saavutas seitsmenda koha kaalukategoorias -81 kg. Äsja kuni 21-aastaste EM-il hõbemedali pälvinud Jakob Vares pidi MM-il vastu võtma napi kaotuse hilisemalt pronksmedalistilt Lazar Zdralelt.

Marek Adrian Mäsak (üle +100 kg) saavutas vaatamata vigastusele samuti viienda koha. Pronksimatšis suutis vastane tema vea ära kasutada.

Veerandfinaalis pidi Aktas tunnistama Aasia kuni 21-aastaste meistri, Usbekistani esindaja Umida Nigmatova paremust. Lohutusringis alistas Aktas Pan-Ameerika tšempioni, kuubalase Curbelo Travieso lisaajal. Pronksikohtumises, kus vastaseks oli U-23 Euroopa meister Iisraelist, tuli vastu võtta karistustega kaotus.

Selles vanuseklassis tänavu EM-pronksi teeninud Emma-Melis Aktas jahtis kangesti medalit ka juunioride MM-il. Turniiriks kuuenda asetuse saanud eestlanna alustas võiduga Hiina Taipeist pärit Aasia meistrivõistluste hõbemedalisti Pin-Tzu Su üle.

Eesti juunioride judokoondis naaseb kuni 21-aastaste maailmameistrivõistlustelt Limast kahe viienda ja ühe seitsmenda kohaga.

