Oktoobrikuu koondiseaken jääb praegusel kujul viimaseks

Jalgpall
Jalgpall

Rahvusvaheline jalgpalliliit (FIFA) muudab alates järgmisest aastast meeste rahvuskoondiste mängukalendrit, liites seni eraldi olnud septembri ja oktoobri koondiseaknad üheks.

Meeste koondisejalgpallis on tükk aega olnud viis akent, mille jooksul peetakse kuni kaks mängu. Märtsi, juuni, septembri, oktoobri ja novembri koondiseakende kõrval on eraldi koht ka suurturniiridel. Maailmameistrivõistluste ja Euroopa meistrivõistlusete finaalturniirid toimuvad üldjuhul suve keskel, kuid näiteks Aafrika või Aasia meistrivõistlused peetakse talvekuudel.

Uuest aastast koondatakse september ja oktoober üheks pikaks koondiseaknaks, mille jooksul mängivad koondised kuni neli mängu.

Otsus ühendamiseks langetati juba 2023. aastal toimunud FIFA nõukogu koosolekul. FIFA president Gianni Infantino ütles toona, et selle sammuga üritatakse kaitsta mängijate heaolu.

"Püüdsime aruteludes lähtuda üleilmsest vaatenurgast, kaasates otsustamisprotsessi kõik olulisemad osapooled. Meie eesmärk on luua selgus ja tagada, et peetavad kohtumised oleksid sisukad ja tähendusrikkad. Paljudes piirkondades on vaja rohkem tasavägiseid, kõrgetasemelisi kohtumisi. Seeläbi soovime kaitsta mängijate heaolu," selgitas Infantino.

Järgmisel aastal toimuvad sügisesed koondisemängud vahemikus 21. september kuni 6. oktoober ehk Euroopa tippliigades on samal ajal ligi kolmenädalane mängupaus. Euroopas alustatakse selles konkreetses aknas UEFA Rahvuste liiga mängudega.

Eesti koondis kohtub praeguses koondiseaknas MM-valikmängudes koduväljakul Itaalia (11. oktoober) ja Moldovaga (14. oktoober). Mõlemat mängu näeb otseülekandes ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

