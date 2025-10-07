Pärm ja Kuusk võitsid rahvusvahelise külgvankrisarja

Saksamaal Oscherslebenis toimunud hooaja viimasel etapil saadi vihmas sõidetud avasõidus kuues koht, seejärel topeltpunktidele toimunud teises sõidus kolmas koht ja pühapäeval viimases sõidus neljas koht.

Kokkuvõttes esikohale tulemiseks sellest piisas - Pärm ja Kuusk kogusid 316 punkti. Lähimad jälitajad ehk Michael Grabmüller ja Ondrej Kopecky jäid 284,5 punkti peale.

"Enne viimast etappi oli seis turvaline, aga me tegime endale elu veidi keerulisemaks, kui vihmas kvalifikatsioonis "katusele" keerasime," tunnistas Pärm. "Lõpp hea, kõik hea – ja suur tänu ka Niko Sormunenile, Jaana Soppale ja Clement Conil'e, kes sel hooajal samuti korvis abiks olid."

ITC ehk Internationale Sidecar Trophy on endise Euroopa karikasarja järeltulija, mida korraldab erasektor. Osavõtt on senisest taskukohasem, aga see meelitab ka rohkem osalejaid, kellest mitmed võtavad seda vaheetapina MM-sarja pürgimisel.

Samal etapil osalesid ka F1 1000 klassis Jaanus Saarmaa ja Sander Telve. Laupäeval tuli sõiduvõit ja pühapäeval teeniti kaks teist kohta. Saarmaa ja Telve on lõpetanud seega 11 korda järjest pjedestaalil, sealjuures seitse korda kõrgeimal astmel.