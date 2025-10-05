Eesti petanginoored said EM-i rahvuste karikal teise koha

Eesti jäi rahvuste karika finaalis Rootsi vastu nelja vooruga 0:11 kaotusseisu. Seejärel sai Eesti kahes voorus punkti, seitsmendas voorus sai punkti Rootsi, millele Eesti vastas kaheksandas voorus kahe ning üheksandas ja kümnendas voorus ühe punktiga.

11. voorus lõid eestlased snadi välja ja kumbki võistkond punkti ei saanud, sellele vastasid rootslased 12. voorus snadilöögiga. Viimaseks jäänud 13. voorus said rootslased vajaliku punkti ja võitsid mängu 13:6.

Palju jõudu jättis Eesti peaaegu kaks tundi kestnud poolfinaali, kus Eesti oli 13:8 parem Taanist. Kusjuures mängiti maha 8:1 eduseis, kuid seisult 8:8 võeti viie vooruga viis võiduks vajalikku punkti. Veerandfinaalis alistati 13:9 Taani.

Rootsi oli veerandfinaalis 13:9 parem Ungarist ja poolfinaalis alistati 13:10 Iisrael.

Eesti koondisesse kuulusid Robin Aus (Tartu Kalevi PK), Ott Karl Kopel (SK Saku Petanque) ning Henri Mitt ja Kaspar Mänd (mõlemad Viru SK), võistkonna esindaja oli Alari Keedus (Tartu Kalevi PK).

Rahvuste karikas on petangi tiitlivõistlustel turniir nendele võistkondadele, kes ei pääse põhikarika tabelisse ehk noorte EM-il mängiti rahvuste karikal välja kohad 9.-16.

Põhiturniiril võitis Eesti Taanit 13:5, kuid kaotas Šveitsile 3:13, Tšehhile 7:13 ja Türgile 4:13.

Kokku osales 13. korda toimunud U-23 vanuseklassi EM-il 17 meeskonda ja 9 naiskonda.