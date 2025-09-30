X!

Purga valiti Rahvusvahelise Dopinguagentuuri asutavasse kogusse

Spordipoliitika
Heidy Purga
Heidy Purga Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Spordipoliitika

Euroopa Liidu Nõukogu otsustas valida kultuuriminister Heidy Purga esimese Eesti esindajana ajaloos Rahvusvahelise Dopinguagentuuri (WADA) asutavasse kogusse – kõrgeimasse otsustuskogusse, mis koosneb valitsuste ning olümpialiikumise esindajatest.

"Euroopa Liidu esindajana seisan asutavas kogus ennekõike Euroopa huvide eest ning samas võimaldab see jagada ka Eesti parimaid praktikaid ja kogemust ausa ja eetilise spordi edendamisel. Eestil on alates 2023. aasta lõpust üleilmses dopinguvastases võitluses aina suurem roll – oleme osalenud aktiivselt UNESCO dopinguvastases tegevuses ning nüüd ka WADA juhtimises," ütles kultuuriminister pressiteate vahendusel.

"[Teisipäevane] otsus on tunnustus meie riigi antidopingu alasele tegevusele ning annab meile esimest korda võimaluse niivõrd suure ja olulise rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorgani laua taga kaasa rääkida."

42 liikmest koosneval asutaval kogul on keskne roll Rahvusvahelise Dopinguagentuuri juhtimises ja strateegilises suunamises. Asutav kogu kinnitab agentuuri pikaajalise strateegia, prioriteedid ja tegevuskavad ning erinevad reeglid ja poliitikad, sh maailma antidopingu koodeksi ja rahvusvahelised standardid. Samuti kinnitatakse agentuuri iga-aastane eelarve ja rahastamisskeem ning määratakse ja jälgitakse WADA täitevkomitee ning presidendi ja asepresidendi tegevust.

Järgmine asutava kogu kohtumine toimub 5. detsembril Lõuna-Koreas Busanis, kus võetakse vastu uus maailma dopinguvastane koodeks ja seda saatvad rahvusvahelised standardid, mis hakkavad kehtima alates 2027. aastast. Samuti kinnitatakse WADA järgmise aasta eelarve ning aastate 2026-2028 eelarve raamistik. 

Toimetaja: Kristjan Kallaste

