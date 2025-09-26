X!

Petrõkina avas hooaja Slovakkias tagasihoidliku lühikavaga

Iluuisutamine
Niina Petrõkina
Niina Petrõkina Autor/allikas: Ivan Danyliuk
Iluuisutamine

Valitsev Euroopa meister Niina Petrõkina avas oma rahvusvahelise hooaja Slovakkias ISU Challenger seeria võistlusel, kuid on lühikava järel alles 16. kohal ja kaotab ka koondisekaaslasele Nataly Langerbaurile.

Langerbaur teenis reedese lühikava eest 53,11 punkti ning ei jäänud palju alla oma isiklikule rekordile, kolm aastat tagasi Tšehhis kogutud 56 punktile. Lühikava järel hoiab Langerbaur 23 naise konkurentsis 12. kohta.

Petrõkina teenis oma rahvusvahelise hooaja avavõistlusel lühikava eest 49,10 punkti, tema tippmark jaanuari lõpus toimunud koduselt EM-ilt on 68,94 punkti. Sellega on Petrõkina lühikava järel 16. kohal.

Vabakava alustab liidrina itaallanna Lara Naki Gutmann, kes kogus 67,25 punkti. Teine on tema kaasmaalanna Anna Pezzetta (66,78), üle 60 punkti teenisid veel Kanada iluuisutaja Sara-Maude Dupuis (64,16) ja ameeriklanna Starr Andrews (60,67).

Vabakava sõidetakse Slovakkias laupäeva hommikupoolikul.

Toimetaja: Anders Nõmm

