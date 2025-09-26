X!

Tartus toimub nädalavahetusel vaatemänguline ronimisfestival

Ronimistehas
Ronimistehas Autor/allikas: Kristin Juurmaa
Reedel ja laupäeval toimub Tartus Ronimistehases viiendat korda rahvusvaheline rahnuronimise võistlus Tartu Bouldering Open. Kahepäevane spordisündmus toob Tartusse ligi 200 osalejat – harrastajaid, Eesti koondislasi ja tippsportlasi mitmest Euroopa riigist.

Ronimistehase tegevjuhi ja võistluste peakorraldaja Rees Juurmaa sõnul teeb Tartu Bouldering Openi eriliseks kogukonnatunne. Festivalil ronivad sõbralikus õhkkonnas koos kõik vanuserühmad alates lastest kuni kogenud veteranideni.

Reede õhtul panevad end proovile Tartu kohalikud sportlased ja harrastajad, laupäeval võistlevad teiste Eesti klubide ronijad ning külalised Soomest, Lätist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja mujalt. Võistlusrajad loob rahvusvaheline rajakeerajate tiim eesotsas norralase Erik Andersoniga.

Võistluste üldarvestuse kaheksa parimat naist ja meest pääsevad finaalvõistlusele, kus kasutatakse rahvusvahelise sportronimise föderatsiooni (IFSC) formaati. Finaliste ootab ees neli täiesti uut ja tehniliselt nõudlikku rada. Iga raja lahendamiseks on aega neli minutit ja võitjad selguvad nende seast, kes suudavad raja vähima katsete arvuga ära ronida.

"Võistlejad näevad radu finaali alguses esimest korda, mistõttu ei saa nad vajalikke liigutusi varem harjutada. See on tõeliselt muljetavaldav, kuidas parimatest parimad ronijad suudavad olematu ettevalmistusajaga teha ülikomplekseid liigutusi," rääkis Juurmaa. 

Korraldaja sõnul on ronimine vaatemänguline spordiala. "Isegi inimesed, kes pole varem boulderdamise või ronimisega kokku puutunud, oskavad hinnata seda, millist head kehatunnetust, tasakaalu, plahvatuslikkust ja koordinatsiooni nõuab raskemate ronimisradade läbimine. Tartu Bouldering Openi finaalvõistluse vaatajad saavad hea aimduse sellest, milleks inimkeha võimeline on," sõnas Juurmaa.

Finaalvõistlus algab laupäeval orienteeruvalt kell 19, rohkem infot leiab Ronimistehase kodulehelt.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

