Barcelona teenis teise poolaja väravatest uustulnuka juures võidu

Viimati 2000-01 hooajal kõrgliigas mänginud Oviedo näitas kodumurul sisu, kui läks Alberto Reina 33. minuti tabamusest poolajapausile 1:0 eduseisul. 28-kordne meisterklubi vastas aga võimsalt ning 56. minutil viigistas Eric Garcia seisu, Robert Lewandowski viis 70. minutil Barcelona juhtima ja Ronald Araujo pani 88. minutil 3:1 võidule punkti.

Neljapäeval tõmmati joon alla kuuendale mänguvooru, kui Osasuna ja Elche mängisid välja 1:1 viigi.

Pärast kuut vooru on esikohal täiseduga alustanud Madridi Real, ühe viigi teinud Barcelona (16 p) on kahe punkti kaugusel, Meistrite liiga kohtadel jätkavad Villarreal (13 p) ja Espanyol (11 p). Nii Elche, Bilbao Athletic kui Getafe on kogunud kümme punkti, Madridi Atletico ja Betis on üheksa punkti peal.

LaLiga jätkub reede õhtul.