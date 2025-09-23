Golfilegend rajab Eestisse väljakut: usun, et siin mängitakse hea meelega

97 profivõitu teeninud golfar Annika Sörenstam käis Eestis viimati kümme aastat tagasi. Siis sõlmiti kokkulepe temanimelise väljaku rajamiseks. Vahele tulid rahalised raskused ja koroona-aastad, kuid nüüd on projekteerimistööd täies hoos.

"Kümme aastat on pikk aeg, aga me oleme vaikselt taustal töötanud, et seda taas kokku tuua ja mul on selle üle väga hea meel. Tore on tagasi olla, siinne meenutab mulle veidi Rootsit, aga ma olen õnnelik, et saan luua midagi tõeliselt erilist," rääkis rootslanna ERR-ile.

Tema külaskäigul peeti koosolekuid ning ühes Euroopa golfiarhitektide liidu presidendi Garry Johnstoniga arutati rajaplaanide üle. Sörenstam tahab, et tema väljak pakuks väljakutset ja rõõmu kõigile tasemest olenemata.

"Tuleb arvestada klubiliikmetega, siin mängib palju naisi, samuti noori ja seenioride vanuseklassi golfareid. Tahame kindlasti luua väljaku, mis pakuks kõigile rõõmu, oleks väljakutsuv, aga samas õiglane. Oluline on ka mitmekesisus ning usun, et praegune rajaplaan seda pakub. Seal on nii lihtsamaid kui ka keerukamaid radasid ning kokkuvõttes peaks see sobima kõigile," kinnitas ta.

2008. aastal karjääri lõpetanud rootslanna on omanimelisi golfiväljakuid rajanud üle maailma. Tema eesmärk on populariseerida golfi ka väikestes riikides.

"Ma tean, et Eesti on väike riik ning väljakuid ei ole siin kuigi palju, kuid samas on selge, et inimestele meeldib golf. Kui rajada head väljakud, siis tullakse kindlasti mängima. Eesti Golfiklubis on mul võimalus luua tõeliselt eriline kogemus ja ma usun, et siin mängitakse hea meelega."

Annika Sörenstami nimelise väljaku eeldatav valmimisaeg on 2027. aastal.