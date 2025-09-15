VIDEO | End jõuga läbi murdnud Pariisi olümpiavõitja jooks MM-il tühistati

Sarnaselt Pariisi olümpiale jäi 24-aastane ameeriklane ka MM-i poolfinaalis lõpusirgel karpi, kuid avastas siis kitsa pilu ja puges sealt isegi veidi külg ees läbi. Ta lõpetas teisena, mis tagas koha finaali.

"Seal oli kitsas, otsisin igasugu tühimikku," sõnas Hocker pärast jooksu. "Püüdsin võimalikult puhtalt läbi saada, aga teadsin, et kõik tulevad tagant väga kiirelt."

"Jäin natuke lõksu. Olen selles olukorras ka varem paar korda olnud ja püüdsin rahulikuks jääda. Ma usaldan oma sisetunnet ja püüan nii hästi läbi murda kui võimalik."

Sedapuhku otsustasid kohtunikud aga Hockeri diskvalifitseerida ja Ameerika Ühendriikide koondise protesti ei rahuldatud.