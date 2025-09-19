X!

Tilga: ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks

Kergejõustiku MM
Foto: ERR
Kergejõustiku MM

Eesti kümnevõistlejad on lõpetanud ettevalmistuse Tokyo maailmameistrivõistlusteks ning Karel Tilga ütles ERR-ile, et on puukborrelioosist taastunud ja on valmis isiklikku rekordit püstitama.

Tunamullu Budapesti MM-il esimesena medalist ilma jäänud Tilga on tänavu saanud kirja ainult ühe kümnevõistluse, kui ta juunis Götzises võistles. Seejärel osales ta ka Talence'i kümnevõistlusel, aga seal tuli tal tervisemure tõttu katkestada. Hiljem selgus, et tema võistluse rikkus hoopis puukborrelioos.

"Mul läks sellega väga hästi. Peale Prantsusmaa võistlust võtsin antibiootikume kaks nädalat ja tundub, et on üle läinud. Ise küll ei tunne, et midagi valesti oleks. Loodetavasti tulemustest ka ei ole näha, trennis on tunne olnud hea. Sellega on ühel pool," kinnitas ta ERR-ile. "Samm on päris kerge ja nii ta trennis sätitud sai. Vormi on, tuleb lihtsalt kokku panna see asi nüüd."

Götzises kogus Tilga aga 8405 punkti, mis on olusid arvestades vägagi hea tulemus. "Enne Götzist me vormi ei ajastanud, ajastasime Prantsusmaa võistluseks, aga seal ma olin haige. Selle arvelt peaks vorm parem olema, alasid on ka nüüd rohkem tehtud," ütles ta.

Tokyo tase on aga kõrge ning võistluse teeb veelgi karmimaks korraldus. Laupäeval algab viimane ala ehk 400 meetri jooks kohaliku aja järgi kell 21.55 ning mehed peavad järgmisel hommikul kell 9.05 juba 110 meetri tõkkejooksuks valmis olema.

"Ajakava on tehtud meie jaoks võimalikult ebameeldivaks," selgitas Tilga. "Mehed, kes ruttu jäävad magama, magavad viis ja pool, kuus tundi. Mehed, kellele läheb aega, saavad kolm-neli tundi. Tuleb raske võistlus, see närib üldist taset ka."

"Ma arvan, et 8700 [punkti] kandis võib juba midagi saada," arvas ta.

Meeste kümnevõistlus algab Eesti aja järgi öösel vastu laupäeva ning kulmineerub pühapäeval kell 14.49 1500 meetri jooksuga. Mis teeks Karel Tilga pühapäeval õnnelikuks? "Tahan tervena lõpuni jõuda, nagu ikka," vastas ta. "Aga miks mitte proovida isiklik rekord teha, vormi on selle jaoks. Tuleb lihtsalt võistlus kokku panna."

Kui palju see aitab, et taaskord on ta võistlustel koos kaasmaalaste Johannes Ermi ja Janek Õiglasega? "Väga meeldiv. Mulle meeldivad kõik Eesti kümnevõistlejad, aga see on mu lemmiktrio. Meil on kolmekesi alati hästi ka läinud, läheb see kord ka," ütles Tilga.

Tokyo MM-i ülekanded on nähtavad ERR-i kanalitel, ajakava saab näha siit.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

