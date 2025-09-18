X!

Ametlik: Jose Mourinho naasis kodumaale

Jose Mourinho ja Benfica president Rui Costa.
Jose Mourinho ja Benfica president Rui Costa. Autor/allikas: SCANPIX/AFP
38-kordne Portugali jalgpallimeister Lissaboni Benfica teatas neljapäeval ametlikult, et palkas esindusmeeskonna uueks peatreeneriks Jose Mourinho.

Spekulatsioonid 62-aastase Mourinho võimalikust naasmisest kodumaale said alguse kolmapäeval, kui klubi loobus ebaõnnestunud Meistrite liiga avamängu järel senise peatreeneri Bruno Lage teenetest.

Mourinho sõlmis Benficaga lepingu, mis kestab kuni 2027. aasta suveni. Lepingus on ka punkt, mis lubab nii klubil kui ka Mourinhol tänavuse hooaja järel otsustada, kas koostööga jätkatakse ka järgmisel hooajal. See otsus tuleb langetada kümne päeva jooksul pärast käimasoleva hooaja lõppu.

Teenekas portugallane juhendas viimati kodumaal enam kui 20 aastat tagasi. Seejuures algas tema peatreenerikarjäär 2000/01 hooajal just Benficas.

"Olen pärast 25 aastat tagasi, kuid ma ei tulnud siia, et oma senist karjääri tähistada. Olen töötanud maailma suurimates klubides, kuid ükski neist ei ole minus tekitanud nii suurt au- ja vastutustunnet kui nüüd Benficas," rääkis Mourinho pressikonverentsil. "Mina ei ole oluline, oluline on klubi ise ja fännid. Ma olen siin ainult selleks, et aidata Benfical võita."

"Olen muutunud paremaks inimeseks. Olen vähem egoistlik, mõtlen vähem iseendale ja rohkem sellele, kuidas saan teiste heaks midagi teha. Aga kui keegi arvab, et olen liiga küpses eas ja lõpetan nelja-viie aasta pärast karjääri, siis nad eksivad. Olen näljasem kui 25 aastat tagasi," lisas ta.

Mourinho esimene etteaste Benfica peatreenerina leiab aset laupäeval, kui sõidetakse külla liigatabelis 17. kohal olevale AVS-ile. Benfica paikneb viie vooru järel neljandal kohal.

Toimetaja: Henrik Laever

