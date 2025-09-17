Portugali meedia: Mourinho jõudis kokkuleppele Lissaboni suurklubiga

Benfica sai teisipäeval Meistrite liiga avamängus piinliku kaotuse, kui koduväljakul mängiti maha kaheväravaline eduseis ja kaotati lõpuks 2:3 Aserbaidžaani meisterklubile Qarabagile. Kohe pärast kohtumist kinnitas Benfica president Rui Costa ajakirjanikele, et senine peatreener Bruno Lage ametis ei jätka. "Järgmisel treeneril peab olema võitja mentaliteet," märkis Costa.

Portugali telekanal CMTV ja CNN Portugal teatasid juba kolmapäeva varahommikul, et Benfica palkab Lage järeltulijaks 62-aastase Mourinho. Mõlemad lisasid, et osapooled on jõudnud põhimõttelise kokkuleppeni ja täpsustamisel on vaid viimased detailid.

Iroonilisel kombel sai Mourinho oma viimasest ametist Istanbulis priiks tänu Benficale, kui tema juhendatud Fenerbahce kaotas Meistrite liiga eelringis Portugali klubile kahe mängu kokkuvõttes 0:1.

Mitmete Euroopa tippklubidega suurt edu nautinud Mourinho alustas oma teekonda peatreenerina Benficas 2000/01 hooajal, kuid püsis toona ametis vaid 11 kohtumist. Mourinho otsustas klubist ise lahkuda, kuna tundis, et tal ei olnud juhatuse toetust.

Pärast Benficast lahkumist töötas Mourinho kodumaal Uniao de Leiria ja Porto peatreenerina, tüürides viimase 2004. aastal Meistrite liiga võitjaks, misjärel siirdus Inglismaale Londoni Chelsea etteotsa.

CNN Portugal andmeil saab Mourinhost ametlikult Benfica peatreener enne laupäevast liigakohtumist AVS-iga.