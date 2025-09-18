X!

Naiste meistriliigas lõppes Flora neli aastat kestnud kaotuseta seeria

Naiste jalgpalli meistriliigas peeti kolmapäeval üks kohtumine, kus Saku Sporting alistas tabeliliider Tallinna FC Flora 1:0.

Sakule tõi väärtusliku võidu Emma Treiberg, kes lõi mängu ainsa värava 30. minutil, vahendab jalgpall.ee. Tänu kolmele punktile möödus Sporting tabelis JK Tabasalust ja tõusis teisele kohale. Liider Flora edu lähima jälitaja Sportingu ees kahanes 14 punktile.

Tiitlikaitsja on sel hooajal komistanud vaid kahel korral – viigistanud Viimsiga ja kaotanud nüüd Sportingule.

Sportingu ja Flora omavahelistes mängudes on see haruldane tulemus – viimase 20 kohtumise jooksul on Sporting suutnud Floralt punkte võtta ainult kahel korral, viimati ligi kaks aastat tagasi viigipunkti teenides. Flora eelmine liigakaotus jääb üldse 2021. aasta suvesse, kui samuti jäädi võõrsil Sakule 0:1 alla.

Meistriliiga järgmised kohtumised peetakse sel nädalavahetusel, 20. ja 21. septembril.

Toimetaja: Anders Nõmm

