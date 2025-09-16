X!

KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist

{{1757999100000 | amCalendar}}
Foto: ERR
Ivar Lepik, Anders Nõmm ja Johannes Vedru kogunesid "Võimlasse", et vaadata Tokyo kergejõustiku MM-i ning võtta kokku tihe spordinädalavahetus.

Tokyos algasid 20. maailmameistrivõistlused kergejõustikus ja nime said protokolli ka esimesed Eesti sportlased.

Korvpalli Euroopa meistriks tuli Saksamaa, sakslaste käes on praegu ka MM-tiitel.

Autoralli MM-etapp Tšiilis kinnistas peamise tiitlipretendendi rolli Sebastien Ogier. Ott Tänaku lootusrikkalt alanud võistlus lõppes masendavalt.

Eelmise nädala kõige vastuolulisema intervjuu andis Eesti spordis jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kes jagas "Pealtnägija" saates ka oma Venemaa-teemalisi vaateid.

Hispaania velotuuri ilmestasid rohked protestiaktsioonid, mis ei lasknudki viimast etappi ära pidada. Samal teemal oodati ka kuulajate mõtteid.

Toimetaja: ERR Sport

12:29

Lajal alustas Saint-Tropez' Challengeri soliidse võiduga

12:07

Itaalia mäesuustaja hukkus Tšiilis treeningul

11:33

Martin Laas oli Hiinas taas võidukas

11:00

10:58

Viimsi lõi esiliigas Tammeka noortele kuus vastuseta väravat

10:21

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

09:34

MM-debütant Kivikas: üritan seda võtta lihtsalt tavalise võistlusena

08:58

Eesti driftisõitjad lõpetasid Drift Mastersi hooaja esikümnes

08:25

TÄNA OTSE | Tokyos selguvad maailmameistrid neljal alal

15.09

Norra - Iisrael MM-valikmängu tulud lähevad Gaza abistamiseks

