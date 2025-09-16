KUULA | "Võimlas" räägiti kergejõustiku MM-ist ja Vuelta protestist

Ivar Lepik, Anders Nõmm ja Johannes Vedru kogunesid "Võimlasse", et vaadata Tokyo kergejõustiku MM-i ning võtta kokku tihe spordinädalavahetus.

Tokyos algasid 20. maailmameistrivõistlused kergejõustikus ja nime said protokolli ka esimesed Eesti sportlased.

Korvpalli Euroopa meistriks tuli Saksamaa, sakslaste käes on praegu ka MM-tiitel.

Autoralli MM-etapp Tšiilis kinnistas peamise tiitlipretendendi rolli Sebastien Ogier. Ott Tänaku lootusrikkalt alanud võistlus lõppes masendavalt.

Eelmise nädala kõige vastuolulisema intervjuu andis Eesti spordis jalgpalliliidu president Aivar Pohlak, kes jagas "Pealtnägija" saates ka oma Venemaa-teemalisi vaateid.

Hispaania velotuuri ilmestasid rohked protestiaktsioonid, mis ei lasknudki viimast etappi ära pidada. Samal teemal oodati ka kuulajate mõtteid.