Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu
Eesti maletaja Mai Narva (reiting 2386.) sai Usbekistanis Samarkandis peetaval male tippturniiril kolmanda võidu.
Valgete malenditega mänginud Narva alistas kaheksandas voorus Hiina maletaja Zhai Mo (2380.).
Kaheksa vooruga on Narva kogunud 4,5 punkti ja paikneb kokkuvõttes 16. kohal. Kaheksa vooru järel juhib Katerina Lagno (2505.) 6,5 punktiga, edestades poole punktiga kogunud India suurmeistrit Rameshbabu Vaishalit (2452.).
Üheksandas voorus on Narva vastaseks Šveitsi esindav eksmaailmameister, suurmeister Alexandra Kosteniuk (2472.).
Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.
Turniir kestab esmaspäeva, 15. septembrini.
Toimetaja: Maarja Värv