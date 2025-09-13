Mai Narva sai Usbekistani tippturniiril kolmanda võidu

Maailma tugevaima šveitsi süsteemi turniiri auhinnafond on 230 000 USA dollarit ja kaks esimest pääsevad 2026. aasta naiste MM-i pretendentide turniirile.

Üheksandas voorus on Narva vastaseks Šveitsi esindav eksmaailmameister, suurmeister Alexandra Kosteniuk (2472.).

Kaheksa vooruga on Narva kogunud 4,5 punkti ja paikneb kokkuvõttes 16. kohal. Kaheksa vooru järel juhib Katerina Lagno (2505.) 6,5 punktiga, edestades poole punktiga kogunud India suurmeistrit Rameshbabu Vaishalit (2452.).

