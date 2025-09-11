Nurme ja Latsepovi stardiaeg MM-il toodi kuumuse tõttu varasemaks

Kergejõustiku MM saab Jaapani pealinnas avapaugu sel laupäeval ning erinevate ilmaennustuste kohaselt on võistluste ajaks oodata 30-35 soojakraadi. Kui Tokyo võõrustas kolm aastat tagasi juulis-augustis suveolümpiamänge, siis viidi maraton ja käimisvõistlused kuumuse tõttu lausa 800 kilomeetri kaugusele põhjapoole Sapporosse.

Kuigi MM toimub tänavu tavatult hilja ehk suve asemel hoopis septembri keskel, siis peavad sportlased ikkagi Tokyos kuumusega võitlema. WA tegevjuht Jon Ridgeon ütles, et sportlaste ohutus on "kõrgeim prioriteet" ja muudatused ajakavas annavad sportlastele "märgatava leevenduse".

Ajakavaga trikitamine puudutab Eesti kergejõustiklastest maratoonareid Tiidrek Nurmet ja Leonid Latsepovi. Meeste maratoni stardipauk kõlab nüüd Eesti aja järgi 15. septembri öösel kell 01.30, ERR-i otseülekanne algab 10 minutit varem.

Naiste maraton toimub päev varem ja algab Eesti aja järgi kell 01.30 (ERR-i ülekanne algab 15 minutit hiljem). Lisaks maratonile nihutati varasemaks ka käimisvõistluste stardiajad. Nende muudatustega saab tutvuda SIIN.

Kergejõustiku MM peetakse Tokyos 13.-21. septembrini.