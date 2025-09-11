Sportlased ja pealtvaatajad asuvad kergejõustiku MM-il võitlusse ilmaga

Tokyos antakse viimast lihvi MM-i võõrustavale staadionile. Et avapäevadel on oodata 33-35 soojakraadi ja 75-protsendilist õhuniiskust, siis otsustati käimise ja maratonide aegu tõsta 30 minuti võrra varasemaks.

Eesti kergejõustiklastest puudutavad muudatused Tiidrek Nurmet ja Leonid Latsepovit. Nii alustab ERR otseülekannet meeste maratonilt Eesti aja järgi 15. septembri öösel kell 1.20. Maratoni jälgijatele on korraldajad varunud vihmavarjudega mütsid, mis peaks neid kaitsma kuumuse eest.

"Algselt valmistasime need pealtvaatajatele kandmiseks Tokyo olümpia - ja paraolümpiamängudel ajal kuumuse eest kaitsmiseks," lausus korralduskomitee liige Takashi Takeichi.

"Kuna need üritused aga kahjuks toimusid pealtvaatajateta, siis neid kunagi ei kasutatud. Et seekord aidata pealtvaatajatel kuumusega toime tulla, oleme valmistanud umbes tuhat mütsi."

Soojendusalal on sportlaste jaoks püsti pandud erilisest materjalist telgid. "Oleme soojendusalale püstitanud telgid ja need on valmistatud uuendusliku tehnoloogia abil loodud materjalidest," lausus Takeichi.

"Võrreldes tavaliste telkidega võivad need tajutavat temperatuuri umbes 10-20 kraadi võrra alandada - see põhineb tegelikel andmetel, mille me alles eile kogusime."

MM-i korraldajad ja vabatahtlikud saavad käe peal kanda kehatemperatuuri mõõtvat kellasuurust monitori, mille alarm hakkab tööle, kui kehatemperatuur jõuab ohtlikule tasemele.

MM toimub Tokyos 13.-20. septembril ja sellele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.