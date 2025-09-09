X!

Reimann ja EST1 Racing särasid Spa 12-tunnisel kestvussõidul

Alex Reimann
Alex Reimann Autor/allikas: EST1 Racing
EST1 Racing ja Alex Reimann koos tiimikaaslaste Angelo Fontana ja Robin Knutssoniga pälvisid Spa-Francorchampsi 12-tunnisel sõidul kõrge kuuenda koha.

Kuigi ebasobivad hetked kollaste lippude väljatulemisel võtsid Eesti tiimilt pjedestaalivõimaluse, esitasid nad kokkuvõttes veatu sõidu: ei ühtegi karistust, ei avariid ega tehnilist viperust. Kuues koht tähistab ühtlasi eestlaste parimat tulemust Michelin 992 Endurance Cupi 12-tunnisel sõidul.

"Meie kolm sõitjat olid ühtlaselt väga kiired ja professionaalsed. Alex, Angelo ja Robin andsid igaüks oma vahetustes maksimumi ning meeskonna ettevalmistus toimis laitmatult. Kui piloot saab keskenduda ainult sõidule ja kõik muu töötab nagu kellavärk, siis teame, et oleme õigel teel," rõhutas EST1 Racingu tiimijuht Raimo Kulli.

Alex Reimann tegi Spa ringrajal oma karjääri teise kestvussõidu, tema füüsiline vorm ja keskendumine võimaldasid hoida kõrget tempot ka kõige pikemates ja nõudlikumates vahetustes. EST1 Racingu tugev esitus tõi tähelepanu ka rahvusvahelisele koosseisule - Fontana ja Knutsson näitasid oma taset ning kinnitasid, et tiim suudab võistelda võrdväärselt Euroopa tippmeeskondadega.

Lisaks EST1 Racingule oli stardis ka Dream2Drive'i meeskond, kus eestlased Markus Kajak ja Gregor Jeets tegid oma kestvussõidu debüüdi. Nende südikas sõit tõi üheksanda koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

